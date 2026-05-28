Con el toque de un botón, el micrófono se abre y su voz se transforma en energía pura, que en un instante se mueve por el aire, transformada en ondas que alcanzan a miles de oídos a la vez. Usa una chaqueta casual, espejuelos redondos, tintados, y lleva una barba corta. Todo un dandy, el caballero, por eso desde joven le llamaban “Galán”. Son las 2:00 p.m. de un día de semana, y su turno está a punto de terminar. Sentado en la cabina del Estudio Ismael Rivera, El Búho Loco, leyenda de la radio, decano de la salsa y maestro de la elegancia, piensa que tiene el mejor trabajo del mundo y no hay quién lo pueda contradecir.