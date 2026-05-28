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Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:El locutor de la salsa: la incomparable historia del El Búho Loco

Néstor Galán recibió a El Nuevo Día en la cabina desde la que ha trabajado por varias décadas para ofrecer un vistazo a lo que ha sido su vida

28 de mayo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Búho Loco en el estudio Ismael Rivera. (Pablo Martínez Rodríguez)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com
Nota del editor
En el marco del Mes de la Radio, esta serie de perfiles presenta voces puertorriqueñas que han permanecido por más de tres décadas frente a los micrófonos del país.

Con el toque de un botón, el micrófono se abre y su voz se transforma en energía pura, que en un instante se mueve por el aire, transformada en ondas que alcanzan a miles de oídos a la vez. Usa una chaqueta casual, espejuelos redondos, tintados, y lleva una barba corta. Todo un dandy, el caballero, por eso desde joven le llamaban “Galán”. Son las 2:00 p.m. de un día de semana, y su turno está a punto de terminar. Sentado en la cabina del Estudio Ismael Rivera, El Búho Loco, leyenda de la radio, decano de la salsa y maestro de la elegancia, piensa que tiene el mejor trabajo del mundo y no hay quién lo pueda contradecir.

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Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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