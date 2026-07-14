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Muere Ascen López, actriz de “Machos Alfa”

Tenía 69 años de edad

14 de julio de 2026 - 4:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz Ascen López. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Ascen López, conocida por sus actuaciones en series como “Muertos S.L.” y “Machos Alfa”, falleció en España, informaron este martes la Unión de Actores y Actrices y la entidad de gestión de actores y bailarines AISGE. Tenía 69 años de edad.

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En “Muertos S.L.” (Movistar Plus+ / Netflix) interpretó Nieves Torralba, la viuda del dueño de la funeraria que asume las riendas del negocio familiar.

En " Machos Alfa", interpreta a Marga, la madre de Esther (personaje interpretado por la actriz Raquel Guerrero) y, por lo tanto, la suegra de Pedro (Fernando Gil).

“Nos ha dejado la adorable Ascen López, actriz enorme y reina televisiva en Muertos S.L., Machos Alfa o Sentimos las molestias. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida”, indicó el mensaje en redes de AISGE.

Las causas de su muerte no han sido reveladas.

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Muertes
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