Muere Ascen López, actriz de “Machos Alfa”

Ascen López, conocida por sus actuaciones en series como “Muertos S.L.” y “Machos Alfa”, falleció en España, informaron este martes la Unión de Actores y Actrices y la entidad de gestión de actores y bailarines AISGE. Tenía 69 años de edad.

En “Muertos S.L.” (Movistar Plus+ / Netflix) interpretó Nieves Torralba, la viuda del dueño de la funeraria que asume las riendas del negocio familiar.

En " Machos Alfa", interpreta a Marga, la madre de Esther (personaje interpretado por la actriz Raquel Guerrero) y, por lo tanto, la suegra de Pedro (Fernando Gil).

“Nos ha dejado la adorable Ascen López, actriz enorme y reina televisiva en Muertos S.L., Machos Alfa o Sentimos las molestias. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida”, indicó el mensaje en redes de AISGE.