“Uno debe llevar las cicatrices como una medalla”: la nueva etapa musical de Ednita Nazario

San Juan - Con el lanzamiento de “FuegoAlmaVida”, su álbum de estudio número 31, la cantante puertorriqueña Ednita Nazario abre una nueva etapa en su carrera, marcada por la vulnerabilidad, la fortaleza y la reinvención.

“Cada proyecto lo encaro como si fuera la primera vez. Siento los mismos nervios y emociones de un proyecto que nace de cero. Ya el proyecto no es mío, lo entrego a ustedes”, expresó durante una conferencia de prensa en la que presentó a los medios su nueva apuesta musical.

Para la artista, este proyecto representa mucho más que un nuevo lanzamiento discográfico. También es el reflejo de un proceso personal que decidió compartir con el público desde la honestidad y la vulnerabilidad.

“Divulgar la vulnerabilidad del ser humano es un proyecto, es un compromiso, una decisión, que en algunos casos se hace difícil porque nosotros siempre tratamos de dar nuestra mejor cara... Nos gusta compartir las cosas buenas, pero el sufrimiento somos bastante reservados”, reflexionó la ponceña.

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Nazario aseguró que, con el paso del tiempo, comprendió que mostrar las heridas también puede convertirse en una forma de fortaleza y de inspiración para otros.

La cantante escuchó junto a los medios y un grupo selecto de seguidores, los nuevos temas. (Ramon "Tonito" Zayas)

“He sido muy reservada con mis caídas, dolores y cicatrices, pero me he dado cuenta, con el tiempo, que uno debe llevar las cicatrices como una medalla de haber superado y triunfado ante las adversidades”, añadió emocionada.

El anuncio se realizó durante un encuentro exclusivo con medios de comunicación y un grupo de seguidores quienes tuvieron la oportunidad de escuchar por primera vez los temas que integran la producción, que estará disponible a partir del jueves, 16 de julio, en todas las plataformas digitales, además de formatos físicos de colección.

Con pancartas dedicadas a la diva ponceña y vestidos de blanco, sus fieles fanáticos la recibieron entre gritos y aplausos mientras se preparaban para escuchar, por primera vez, las canciones del nuevo álbum.

Durante la actividad, la intérprete compartió detalles sobre el proceso creativo del proyecto y conversó sobre el significado que tiene este lanzamiento dentro de su trayectoria.

“FuegoAlmaVida” reúne seis temas inéditos y un séptimo que será revelado próximamente. La producción gira en torno a la fortaleza, la transformación y las distintas etapas que dejan el amor y la vida.

El álbum fue producido por Marcos Sánchez, George Noriega y Black Guayaba, y en su mayoría fue grabado en Puerto Rico junto a músicos puertorriqueños, reafirmando el compromiso de la artista con el talento local.

Este lanzamiento también marca el inicio de una nueva alianza estratégica entre Rimas Entertainment e Icon Unlimited Global, la compañía de manejo y producción fundada por la propia artista y liderada por su representante, Lexter Leonardo.

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El sencillo que encabeza el proyecto es “Fuimos Fuego”, tema que da nombre al concepto emocional que inspira esta producción. El repertorio se completa con “Desnuda y De Frente”, “Pa’ Que Duela Menos”, “Destrúyeme” (junto a Black Guayaba), “Cerrando Ciclos”, “La Vida Me Cambió” y un séptimo tema que estará disponible exclusivamente en el formato físico del disco.

Entre las canciones se destaca “La Vida Me Cambió”, escrita por Mario Domm y Reyli Barba, cuya grabación incluyó una sesión de cuerdas interpretada por jóvenes músicos puertorriqueños.

Asimismo, “Cerrando Ciclos” fue compuesta por la propia artista.

1 / 39 | FOTOS: Ednita Nazario a través de los años. Ednita Nazario en 1998. La diva de Ponce quien tiene más de 30 años en la música ha tenido varios looks. - Archivo 1 / 39 FOTOS: Ednita Nazario a través de los años Ednita Nazario en 1998. La diva de Ponce quien tiene más de 30 años en la música ha tenido varios looks. Archivo Compartir

A preguntas de El Nuevo Día sobre qué espera provocar en quienes escuchen este nuevo trabajo, Nazario aseguró a que su mayor deseo es que el público conecte con la entrega y la honestidad que plasmó en cada canción.

“Deseo que sientan que di lo mejor de mí, que puse alma, vida y corazón para poder cantar y contarles sus historias, que también son mías. Esa es mi misión”, reafirmó.

Como parte de esta nueva etapa, la artista adelantó que prepara “FuegoAlmaVida Tour”, una gira que recorrerá distintos escenarios internacionales. La cita con el público boricua ya tiene fecha: será el 28 de febrero de 2027 en el Coliseo de Puerto Rico.

Los seguidores también podrán adquirir el álbum en formatos de CD y vinilo mediante preorden a través de las plataformas oficiales de la artista.

Con “FuegoAlmaVida”, la ponceña apuesta por un proyecto personal que convierte las cicatrices en fortaleza y las experiencias en canciones, reinventándose para seguir dejando huella en la música latina.

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