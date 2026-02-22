Una noche de pasión junto a Ednita Nazario

Pasión. Es lo que se puede sentir en el aire mientras el sol comienza a esconderse para abrir paso a la noche. Sobre las mesas decoradas con manteles rojos satinados, velas flotantes ofrecen sus luces íntimas mientras rosas de blanco y carmesí perfuman el aire.

Música suave suena en el fondo, casi imperceptible, cantando letras sobre cariño, ilusiones rotas y la fuerza eterna y complicada del amor. Las personas sobre la mesa unen sus voces para cantar. Entonces, una voz más fuerte comienza también a acompañarles. La mujer entra poco a poco, no desea revelarse tan rápido. El pelo rubio y largo contrasta con la ropa oscura y chaleco de cuero que destacan su imagen de diva. Dos enormes ojos felinos de un verde aceitunado absorben toda la escena mientras los fanáticos se van dando cuenta de que la reina ha llegado. Es ella, la amante, la prohibida, la ráfaga de amor: Ednita Nazario sonríe, y muestra el corazón.

Este es un evento muy especial. Poco más de una decena de fanáticos fueron seleccionados para compartir una velada íntima junto a la cantante como parte de la promoción de su sencillo más reciente, “Pa’ que duela menos”, un tema en el que Ednita regresa a sus raíces temáticas y sonoras para darle voz a los dolores que trae consigo el amor. Tan pronto la ven entrar, los fans alzan sus voces en coro junto a Ednita para darle voz a un tema que, a pesar de tener solo unas semanas afuera, ya todos se saben de corazón.

Ednita se detiene frente a las mesas y aplaude cuando la canción termina. Su emoción es visible y su amor y respeto por sus seguidores queda demostrado en cada palabra que les dirige. Primero les agradece por haber llegado hasta aquí, por acompañarla y apoyarla a lo largo de tantos años. Fans de varias generaciones la miran con sonrisas enormes y ojos llenos de ilusión, hombres y mujeres que han escuchado su música desde que Ednita inició y otros que crecieron escuchándola.

Allí, la artista comparte detalles de su nueva producción y cuenta un poco del proceso detrás de escena. Habla sobre el video musical y la experiencia peculiar que tuvieron al grabarlo, y cómo fue todo una serie de coincidencias oportunas, pues originalmente grabarían solo unas tomas para sus redes sociales, pero el material resultó tan bueno que su equipo logró producirlo, y, para su gran sorpresa, terminó siendo la versión oficial.

Los fans ríen, la graban y se toman fotos, mientras comienzan a buscar a la barra un trago creado especialmente para la noche, también rojo, para no alejarse del tema.

“Ednita tiene una canción para cada etapa y para cada experiencia que hemos tenido en cuestión de amores, desamores, vivencias. Realmente, he manejado las diferentes emociones a través de mi vida con la música de Ednita”, dice Emmanuel Lebrón, de 42 años, que llegó desde Arroyo para poder disfrutar de este evento. Es un hombre de voz suave y pausada. Viste de color crema y ha venido listo para sacar el máximo de esta noche junto a su ídola.

Preguntarle a un fanático por su canción preferida de un artista puede ser injusto, porque no es un elección fácil cuando el repertorio del cantante está lleno de éxitos. Una mejor pregunta sería, qué canción recomendarían a una persona que nunca haya escuchado su música. Para Emmanuel, la respuesta a esta pregunta es sencilla.

“Una que yo uso como reflexión diaria, es ‘Voy’. Es una canción que me gusta mucho, porque voy hacia lo desconocido. Cuando estoy en esos momentos difíciles, esa es mi shot de energía. Esa es la que yo recomendaría”, dice, sonriendo.

A lo largo de la noche, la cantante compartió historias y momentos especiales con sus fans. (Suministrada)

En otro lado de la mesa está sentada una mujer vestida en un estilo similar al de Ednita, no como una copia, sino como un homenaje inspirado en la diva. Tiene el cabello largo y rubio y, como todos los presentes, conoce la obra de la cantante como la palma de su mano. Pero Juanita Reyes tiene una responsabilidad un poco más grande, es la presidenta del Fan Club oficial de Ednita Nazario, una tarea que toma con seriedad. Es por eso que, enfrentada a la misma pregunta, la mujer de 44 años y natural de Camuy, piensa en un mensaje universal.

“Espíritu libre”, responde, después de unos segundos. “Si fuera mi favorita, te diría otra, pero para alguien que quiera entender lo que representa Ednita, creo que sería esa. La pasión que ella proyecta en cada una de sus canciones hace que nosotros nos identifiquemos mucho más, y es ese vínculo que se crea donde tú te transformas y en realidad estás viviendo eso, aunque no necesariamente sea tu experiencia en ese momento, pero te lleva, te transforma, te transporta”, explica.

La velada continúa su transcurso mientras Ednita va pasando tiempo con cada uno de los presentes, tomándose fotos, hablando, firmando discos y grabando videos saludando a familiares y amigos de sus fans. En ningún momento desvanece la sonrisa que tiene en su rostro mientras habla y comparte con su gente, muchos a los que conoce por nombre y a quienes saluda como viejos amigos.

Pedro De Jesús es uno de ellos. Tiene 45 años y ha seguido a Ednita desde que era un niño. Tenía 12 años cuando escuchó por primera vez el disco “Real… en vivo”, grabado en el Coliseo de Puerto Rico, y quedó enamorado. “Amo la música, las letras, pero sobre todo la forma en que las canta, para mi es muy particular y importante. Ell lo siente y se las sabe y las interpreta de una forma que todo el mundo se puede sentir la canción como ella”, explica.

Frente a la pregunta de qué canción recomendaría a una persona que no conozca a Ednita Nazario, Pedro no tarda mucho en responder, como su ya la hubiera contestado antes. “Para mí, ‘Desearía’, del disco Espíritu Libre de 1996, es mi canción favorita porque da muchas versiones de lo que puede ser la vida y de las expectativas que tú tienes ante ella”, dice.

Mientras los fans disfrutan de la velada, Ednita los contempla con amor. Esta noche marca la primera vez que canta el nuevo sencillo junto a sus seguidores, una experiencia que deja claro que sigue conectando profundamente con ellos, que sigue teniendo el toque, que su entrega a su arte sigue intacta y genuina.