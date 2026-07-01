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Muere a los 74 años Victor Willis, el policía de Village People

El vocalista principal del grupo y coautor de éxitos como “YMCA” falleció tras una enfermedad que no fue precisada

1 de julio de 2026 - 8:24 AM

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Willis fue el primero en entrar a Village People. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Victor Willis, vocalista principal de la formación original de Village People y coautor de éxitos como “YMCA” o “In the Navy”, ha fallecido a los 74 años tras una “corta pero agresiva enfermedad”.

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Así lo anunció este miércoles el grupo en su página oficial de Facebook, en la que expresan su “profunda tristeza” por el fallecimiento el lunes 30 de junio de Willis.

El cantante, que hubiera cumplido hoy, miércoles, 75 años, era el policía del grupo, que se creó en 1977 y en el que cada uno de sus miembros adoptó un personaje diferente -los otros eran un vaquero, un militar, un motero, un obrero y un indio-.

Willis fue el primero en entrar a Village People, un proyecto del productor Jacques Morali, que le convención con una frase: “Tengo cuatro canciones. Ahora mismo no puedo pagarte mucho, pero si aceptas, te convertiré en una estrella”, según recoge la página web del grupo.

Nacido en Texas en 1951, hijo de un predicador, Willis comenzó a cantar en el coro de la iglesia de su padre y se formó en Nueva York, donde participó en obras de teatro y musicales.

Precisamente fue descubierto en un musical “The Wiz” por el arreglista Horace Ott, que fue quien sugirió su nombre a Morali.

Esas cuatro primeras canciones -“San Francisco (You’ve Got Me)”, “In Hollywood (Everyone’s a Star)”, “Fire Island” y “Village People”- fueron grabadas por Willis junto a coristas profesionales y se publicaron en el álbum “Village People” en 1977.

Fue un enorme éxito y la razón de que se creara un grupo que acompañara a Willis. Mark Mussler (obrero), David Forrest (vaquero), Lee Mouton (motero) y Peter Whitehead (sin un personaje definido) fueron los elegidos a toda prisa para aquella primera formación.

Tras una primera actuación en un programa televisivo se publicó un anuncio para cambiar a los primeros miembros. El texto simplemente decía: “Se buscan hombres muy masculinos para grupo de música disco de fama mundial. Deben saber bailar y llevar bigote”.

Y se unieron Randy Jones (vaquero), Glenn Hughes (motero) y David Hodo (obrero), a los que luego se sumarían Felipe Rose (indio) y Alex Briley (militar).

Willis permaneció poco más de dos años en el grupo, tiempo en el que coescribió éxitos mundiales como “YMCA”, “In the Navy”, “Macho Man”, “Go West”.

A finales de 1979 decidió emprender una carrera en solitario que no tuvo mucha repercusión y regresó a Village People en 2017 como cantante principal.

La banda ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y sigue teniendo un gran éxito. En 2025 Village People actuó en los actos de investidura como presidente de Estados Unidos de Donald Trump.

Willis, que durante años tuvo graves problemas con las drogas, estuvo casado de 1978 a 1982 con la actriz Phylicia Ayers-Allen, muy popular en los años ochenta por su papel de Clais Huxtable en “El show de Bill Cosby”, y en 2007 se casó con la abogada Karen Huff.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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