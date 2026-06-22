Clive Davis, el hombre que descubrió a Whitney Houston, muere a los 94 años

Clive Davis, el abogado de la industria discográfica que se convirtió en una de las figuras más poderosas del negocio de la música, impulsando o relanzando las carreras de superestrellas como Janis Joplin, Whitney Houston, Carlos Santana y Alicia Keys, falleció, confirmó su familia al New York Times. Tenía 94 años.

A principios de este año, Davis fue hospitalizado debido a un problema respiratorio de las vías superiores y recibió el alta pocos días después. Falleció en su apartamento de Manhattan, informó el Times. Los mensajes enviados a sus representantes no fueron respondidos de inmediato el lunes.

A diferencia de otros magnates de la industria musical cuya influencia disminuyó con la edad, el poder de Davis pareció crecer con el paso de los años. Su carrera abarcó más de cinco décadas, múltiples géneros musicales y diversos sellos discográficos. Incluso después de cumplir los 80 años, seguía dirigiendo las carreras de artistas tan diversos como Barry Manilow y las ganadoras de “American Idol” Carrie Underwood y Kelly Clarkson.

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Sus historias de éxito fueron impresionantes. Entre ellas destacó la de Houston, considerada uno de sus mayores logros y también una de sus mayores tragedias. Davis la firmó para su sello Arista cuando aún era adolescente y la convirtió en la gran princesa del pop estadounidense. Houston acumuló múltiples éxitos número uno y se convirtió en una de las artistas más vendidas de la historia antes de que el abuso de drogas afectara gravemente su carrera. Falleció en una habitación de hotel en Los Ángeles en 2012, apenas horas antes de asistir a la gala previa a los Premios Grammy organizada anualmente por Davis, quien estaba convencido de que la cantante estaba reconstruyendo su vida.

“Quizás debí haber sido más escéptico”, escribió Davis en sus memorias de 2013, The Soundtrack of My Life. “Pero siempre he sido optimista y tenía esperanza. Parecía que todo volvía a ser como antes”.

También impulsó la carrera de la multipremiada Alicia Keys y solía recordar otros talentos que descubrió o contrató, como Joplin, Billy Joel, la banda Blood, Sweat & Tears y otros artistas legendarios.

“Firmé a Patti Smith, una gran mujer renacentista... Firmé a Lou Reed... Firmé a Grateful Dead”, declaró orgullosamente en una entrevista con The Associated Press en 1999.

Visionario de la música

Pero Davis no solo tenía buen ojo para descubrir nuevos talentos; también sabía cómo mantener vigentes a artistas consagrados décadas después de sus primeros éxitos. Aretha Franklin, cuya leyenda se forjó en Atlantic Records, vivió una exitosa etapa posterior en Arista Records, al igual que Luther Vandross, quien grabó sus últimos álbumes para otro sello de Davis, J Records.

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Davis también fue el responsable de concebir el álbum Supernatural, lanzado en 1999, que reunió a Santana con algunos de los artistas más populares del momento. El disco ganó ocho premios Grammy —igualando un récord histórico— y le otorgó al guitarrista el mayor éxito comercial de su carrera.

Asimismo, convenció a Rod Stewart de dejar temporalmente el rock para interpretar clásicos de The Great American Songbook. El álbum, publicado en 2003, vendió millones de copias y dio pie a una exitosa serie de cuatro producciones.

No siempre acertó. Rechazó la oportunidad de contratar a Meat Loaf. Además, tuvo desacuerdos memorables con algunos de sus colaboradores. Junto al productor David Foster discutió intensamente sobre los arreglos de “I Will Always Love You”, la histórica versión de Houston de la canción de Dolly Parton. También enfrentó resistencia de Barry Manilow cuando quiso que grabara “I Write the Songs”, tema que finalmente se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera.

“Es brillante para identificar ideas con las que cree que el público conectará”, afirmó Manilow, quien trabajó con Davis desde sus inicios en Columbia Records.

Crisis en el ojo público

Davis también enfrentó momentos difíciles. Tras unirse a Columbia Records como abogado en 1960, fue nombrado presidente del sello en 1967. Sin embargo, en 1973 fue despedido en medio de una amarga disputa relacionada con acusaciones de mala administración de fondos. Aunque más tarde aseguró haber sido exonerado, los problemas continuaron: posteriormente fue acusado de evasión contributiva, se declaró culpable de un cargo y tuvo que pagar una multa de $10,000.

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A pesar de ello, logró recuperarse. Según relató, Columbia le proporcionó el capital necesario para fundar Arista Records como parte del acuerdo que resolvió el conflicto. El sello se convirtió en un éxito rotundo gracias a artistas como el dúo country Brooks & Dunn, el grupo de R&B TLC, Babyface, Houston y Franklin, entre otros.

Arista también vivió uno de los mayores escándalos de la música con Milli Vanilli. Tras ganar un Grammy, se reveló que los integrantes no cantaban realmente en sus grabaciones, lo que provocó que se les retirara el premio a Mejor Artista Nuevo.

En 1999, cuando Arista celebraba su 25.º aniversario, Davis enfrentó otra crisis. Su empresa matriz, BMG Entertainment, quería que se retirara, ya que la mayoría de sus ejecutivos dejaban la compañía alrededor de los 60 años, mientras él ya estaba en la mitad de sus 60.

En el año 2000, pese al respaldo de muchas de sus estrellas, fue reemplazado por el productor y compositor Antonio ‘L.A.’ Reid.

Sin embargo, BMG no rompió relaciones con él. Por el contrario, lo ayudó a fundar J Records, descrita por la empresa como la mayor startup discográfica jamás creada. Entre sus primeros artistas figuraban Luther Vandross y la boy band O-Town.

J Records tuvo éxito desde el principio y ganó aún más prestigio con la llegada de una joven cantante llamada Alicia Keys, una pianista y compositora de poderosa voz cuyas producciones vendieron millones de copias y obtuvieron múltiples premios Grammy.

Su influencia siguió creciendo cuando fue nombrado responsable de la división estadounidense de BMG. Más adelante se convirtió en una figura clave detrás del éxito de los ganadores de “American Idol”, guiando numerosos álbumes hacia certificaciones de platino. La relación del programa con Sony BMG surgió gracias a un acuerdo entre Davis y la compañía de management 19 Recordings Unlimited, dirigida por el creador de “American Idol”, Simon Fuller.

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En 2007, Davis discrepó públicamente con Kelly Clarkson sobre la dirección artística de su álbum My December. La cantante lo criticó abiertamente, el disco tuvo un desempeño comercial decepcionante y posteriormente ella se disculpó.

En 2008, Sony BMG lo relevó como presidente y director ejecutivo del grupo de sellos BMG, otorgándole el título de director creativo.

Davis, nacido el 4 de abril de 1932, tuvo cuatro hijos. En sus memorias confirmó los rumores que habían circulado durante años sobre su bisexualidad y reveló que había convivido con un hombre durante los años más recientes de su vida.