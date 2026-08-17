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Lo que nadie vio venir: Ninel Conde abandona “Top Chef VIP 5”

La actriz y cantante mexicana reveló la razón para quitarse de la competencia

17 de agosto de 2026 - 11:23 AM

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Ninel Conde es actriz y cantante mexicana. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La competencia televisiva “Top Chef VIP 5″ vivió en la noche del domingo un giro inesperado que sorprendió a todos los participantes y a la producción en general.

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La actriz y cantante mexicana Ninel Conde dejó perplejos y boquiabiertos a sus compañeros de cocina tras anunciar que abandona la competencia.

“No puedo continuar en la competencia”, aseguró Conde en pleno episodio del “reality”. La actriz que logró brillar en el reto por la inmunidad hace unas semanas aseguró que para ella “lo más importante” es su salud y que no se ha adaptado porque “este formato no está diseñado para ella”.

“Lo valoro, los aplaudo quienes lo hayan podido conseguir, pero yo he decidido no continuar. Quiero agradecerles de verdad a todos por su apoyo, pero esto no está diseñado para mí físicamente”, señaló la voz de “El bombón asesino”.

La reacción del resto de sus compañeros fue de asombro, al igual que la de la presentadora Carmen Villalobos, cuyo rostro se desfiguró al escuchar la determinación de Conde.

Tras el anuncio de Conde, la producción de Telemundo no ha informado si habrá esta semana una eliminación o si con la salida de la cantante no se requiere que otro participante se despida de la competencia.

Para los seguidores del programa la decisión de Conde es inesperada, puesto que llevaba una destacada participación en el reality. El desempeño de la llamada “Bombón Asesino” fue convincente durante la competencia.

La actriz logró quedarse con la tercera inmunidad de la temporada, un beneficio que fortaleció su permanencia en el programa.

"Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada.Athenea Pérez: Miss Universe España 2024Stephanie Salas: Reconocida actriz mexicana.
1 / 21 | Estos son los 20 participantes de "Top Chef VIP 5" . "Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada. - Suministrada
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Top Chef VIPNinel CondeTelemundo
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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