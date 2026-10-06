Uber Eats suma el popcorn de Caribbean Cinemas a su menú

Hay sabores que forman parte de la experiencia de ir al cine y que muchos disfrutan incluso más allá de la película. Pensando en esos antojos que suelen acompañar una noche de entretenimiento, Uber Eats y Caribbean Cinemas unieron esfuerzos para que productos como el popcorn, los nachos y los hot dogs puedan disfrutarse prácticamente en cualquier lugar, sin necesidad de visitar una sala de cine, a través del app.

Con este lanzamiento, la experiencia no se limita a quedarse en casa sino que pueden ordenar para un break en la oficina, un evento o una reunión al aire libre con solo presionar un botón.

“En Uber Eats queremos que la app esté presente en más momentos de la vida cotidiana de los puertorriqueños”, afirmó Verónica Jadue, gerente de Comunicaciones de Uber Eats para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. “Incorporar a Caribbean Cinemas nos permite sumar una opción que acompaña esos planes de entretenimiento en casa y seguir ampliando la variedad de experiencias que los usuarios encuentran en un solo lugar”.

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La alianza está disponible inicialmente en nueve localidades estratégicas de Caribbean Cinemas: Plaza Las Américas, Plaza Guaynabo VIP, Montehiedra, Las Catalinas, Plaza Carolina, Dorado, Arecibo, Western Plaza en Mayagüez y Plaza del Caribe en Ponce.

“Sabemos que nuestro popcorn y ‘snacks’ son únicos y trascienden la gran pantalla. Esta colaboración con Uber Eats nos entusiasma porque le da a nuestros clientes la oportunidad de disfrutar sus antojos favoritos en el lugar que prefieran, más allá de las salas de cine”, añadió Mayra Ramírez, directora de Imagen de marca y Comunicación Corporativa de Caribbean Cinemas.

La incorporación de Caribbean Cinemas amplía la variedad de más de 2,500 comercios activos en la app y suma una nueva ocasión para que los usuarios disfruten sus productos favoritos, ahora también fuera de las salas de cine.