Uber Eats y restaurantes del Distrito T-Mobile se unen para expandir su sabor

La propuesta gastronómica de Distrito T-Mobile da un nuevo paso de expansión gracias a una alianza exclusiva con Uber Eats, que permitirá a los usuarios acceder a los restaurantes del establecimiento a través de la app.

Los clientes en las zonas cercanas podrán ordenar delivery de cinco de los conceptos restaurantes: Lupe Reyes, Sazón Cocina Criolla, Arena Medalla, Pudge’s Pizza y Barullo Taberna Española.

“Distrito T-Mobile se distingue porque cada uno de nuestros restaurantes ofrece un concepto único, diseñado para resaltar lo mejor de la cultura, la tradición y la innovación culinaria. Gracias a esta alianza con Uber Eats, el público podrá disfrutar esa diversidad de sabores con la misma calidad y pasión que nos caracteriza, pero ahora desde la comodidad de su hogar o donde quiera que se encuentren”, expresó Francisco Mariani, gerente general de Distrito T-Mobile.

Por su parte, Carolina Coto, Gerente de Comunicaciones de Uber en Centroamérica y el Caribe, destacó, “para Uber Eats esta alianza representa un paso clave en continuar ampliando la oferta gastronómica disponible en Puerto Rico. Distrito T-Mobile es un referente culinario y cultural, y nos entusiasma acercar esa experiencia a los hogares de miles de usuarios".

Según datos de Uber Eats, muchos visitantes que llegan a Puerto Rico utilizan la app para descubrir y disfrutar platos tradicionales como el mofongo, el asopao o las alcapurrias.

En los próximos meses se sumarán más restaurantes de Distrito T-Mobile a la plataforma.