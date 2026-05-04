Llega a Puerto Rico la Nutella de maní

Tras meses de expectativa y conversación en redes sociales, Nutella Peanut llegó oficialmente a Puerto Rico, marcando un nuevo capítulo en la historia de la marca como su primera gran innovación de sabor en más de 60 años.

Esta propuesta ofrece una nueva experiencia que combina la inconfundible cremosidad de Nutella con el delicioso sabor del maní tostado.

Nutella Peanut, según sus creadores, es ideal para untar y disfrutar con frutas, pan, galletas saladas o como ingrediente en recetas.

“Cuando un frasco de Nutella logra capturar la atención del mundo, inclusive desde el espacio, despierta la sensación de que todo es posible. Lejos de ser una crema de maní tradicional, Nutella Peanut parte del sabor distintivo de Nutella ofreciendo una nueva experiencia de sabor sin perder la esencia que tanto disfrutan nuestros consumidores,” destacó Mónica Rivera, gerente de marca de Nutella para Puerto Rico.

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En esa misma línea, Joanna Rivera, directora de mercadeo de la División de Alimentos en Ferrero Caribe, resaltó el enfoque en la calidad del producto: “Con Nutella Peanut damos un paso importante en la evolución de la marca, reafirmando nuestro compromiso con la calidad que nos distingue. Cada detalle, desde la selección de ingredientes hasta la textura final, ha sido cuidadosamente trabajado para ofrecer una experiencia consistente, cremosa y distintiva, pensada para satisfacer los gustos del consumidor actual.”

“El lanzamiento de Nutella Peanut representa una oportunidad clave para continuar fortaleciendo la presencia de la marca en Puerto Rico, apostando por la innovación y por seguir conectando con las preferencias del consumidor local. En Ferrero, nos enfocamos en traer propuestas relevantes al mercado, y este nuevo producto no solo amplía el portafolio, sino que también abre nuevas ocasiones deconsumo para la marca en la isla”, mencionó Ross De Luca, gerente general de Ferrero Puerto Rico.