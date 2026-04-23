La Factoría es nombrada como la mejor barra en todo el Caribe

La alta coctelería se ha convertido en uno de los elementos más atractivos de barras y restaurantes en la actualidad, tanto en Puerto Rico como a nivel global. Por eso, no es casualidad que las barras en toda la isla hayan elevado su nivel de servicio y calidad de tragos de manera exponencial en los pasados años.

Sin duda alguna, al tope de la lista en Puerto Rico, desde hace muchos años, se encuentra la barra La Factoría, gracias a su innovador concepto y sus cócteles. Para añadirle peso a este argumento, en la noche del miércoles, 22 de abril de 2026, la organización World’s 50 Best, anunció la lista de las 50 mejores barras en América del Norte, siendo La Factoría la única en todo Puerto Rico que aparece en dicha lista, posicionándose en puesto número 26. Además de eso, se agenció el título de la mejor barra de todo el Caribe.

La clasificación anual destaca los bares más sobresalientes de Estados Unidos, México, Canadá y el Caribe, al reconocer la excelencia en bebidas, hospitalidad e innovación.

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1 / 14 | Descubre cómo se realizó el coctel "Bad Johnnie", inspirado en Bad Bunny. La Factoría en el Viejo San Juan abrió sus puertas para el proceso creativo del coctel "Bad Johnnie", que será presentado en el mes de junio. - Carlos Giusti/Staff 1 / 14 Descubre cómo se realizó el coctel "Bad Johnnie", inspirado en Bad Bunny La Factoría en el Viejo San Juan abrió sus puertas para el proceso creativo del coctel "Bad Johnnie", que será presentado en el mes de junio. Carlos Giusti/Staff Compartir

“Los bares de la lista de este año son ejemplares por su capacidad de superar los límites e influir en la hospitalidad no solo en América del Norte, sino en todo el mundo”, indicó Emma Sleight, jefa de contenido de North America’s 50 Best Bars, en un comunicado de prensa. “Desde líderes consagrados hasta nuevas e interesantes propuestas, los bares que aparecen en esta lista siguen elevando el nivel de lo que puede ser una experiencia de bebidas de primera clase gracias a su talento, creatividad y resiliencia”.

El bar Sip & Guzzle, de Nueva York, se coronó como la “Mejor barra en América del Norte” y como la “Mejor barra en el noroeste de Estados Unidos”. Por otro lado, el Bar Mauro, de Ciudad de México, ocupó el segundo puesto, mientras que el Bar Snack, de Nueva York, se situó en el tercer puesto, lo que destaca el continuo predominio y la diversidad de la cultura coctelera en ambas ciudades.

La lista de North America’s 50 Best Bars se anunció en una ceremonia de entrega premios en vivo en el Vancouver Convention Center para celebrar lo mejor de la industria de los cócteles de la región. Este fue el segundo año consecutivo en que los premios se celebraron en Vancouver, lo que pone de relieve el crecimiento de Canadá como líder en el panorama de la coctelería en América del Norte.

Listado completo de los North America’s 50 Best Bars