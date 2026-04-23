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La Factoría es nombrada como la mejor barra en todo el Caribe

El negocio localizada en el Viejo San Juan también fue reconocida entre las mejores 50 barras de América del Norte

23 de abril de 2026 - 2:14 PM

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Carlos Irizarry, al centro, representó a La Factoría en la gala de premiación de los North America’s 50 Best Bars, en Vancouver, Canadá.
Carlos Irizarry, al centro, representó a La Factoría en la gala de premiación de los North America’s 50 Best Bars, en Vancouver, Canadá. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

La alta coctelería se ha convertido en uno de los elementos más atractivos de barras y restaurantes en la actualidad, tanto en Puerto Rico como a nivel global. Por eso, no es casualidad que las barras en toda la isla hayan elevado su nivel de servicio y calidad de tragos de manera exponencial en los pasados años.

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Sin duda alguna, al tope de la lista en Puerto Rico, desde hace muchos años, se encuentra la barra La Factoría, gracias a su innovador concepto y sus cócteles. Para añadirle peso a este argumento, en la noche del miércoles, 22 de abril de 2026, la organización World’s 50 Best, anunció la lista de las 50 mejores barras en América del Norte, siendo La Factoría la única en todo Puerto Rico que aparece en dicha lista, posicionándose en puesto número 26. Además de eso, se agenció el título de la mejor barra de todo el Caribe.

La clasificación anual destaca los bares más sobresalientes de Estados Unidos, México, Canadá y el Caribe, al reconocer la excelencia en bebidas, hospitalidad e innovación.

La Factoría en el Viejo San Juan abrió sus puertas para el proceso creativo del coctel "Bad Johnnie", que será presentado en el mes de junio. El mixólogo Roberto Berdecía estuvo a cargo de presentar cuatro recetas de cocteles, todos preparados con la base de agua de coco natural y Johnnie Walker, etiqueta negra. El atrevido coctel resulta refrescante, sin perder el toque ahumado que se destaca en la etiqueta negra de Johnnie Walker.
1 / 14 | Descubre cómo se realizó el coctel "Bad Johnnie", inspirado en Bad Bunny. La Factoría en el Viejo San Juan abrió sus puertas para el proceso creativo del coctel "Bad Johnnie", que será presentado en el mes de junio. - Carlos Giusti/Staff

“Los bares de la lista de este año son ejemplares por su capacidad de superar los límites e influir en la hospitalidad no solo en América del Norte, sino en todo el mundo”, indicó Emma Sleight, jefa de contenido de North America’s 50 Best Bars, en un comunicado de prensa. “Desde líderes consagrados hasta nuevas e interesantes propuestas, los bares que aparecen en esta lista siguen elevando el nivel de lo que puede ser una experiencia de bebidas de primera clase gracias a su talento, creatividad y resiliencia”.

El bar Sip & Guzzle, de Nueva York, se coronó como la “Mejor barra en América del Norte” y como la “Mejor barra en el noroeste de Estados Unidos”. Por otro lado, el Bar Mauro, de Ciudad de México, ocupó el segundo puesto, mientras que el Bar Snack, de Nueva York, se situó en el tercer puesto, lo que destaca el continuo predominio y la diversidad de la cultura coctelera en ambas ciudades.

La lista de North America’s 50 Best Bars se anunció en una ceremonia de entrega premios en vivo en el Vancouver Convention Center para celebrar lo mejor de la industria de los cócteles de la región. Este fue el segundo año consecutivo en que los premios se celebraron en Vancouver, lo que pone de relieve el crecimiento de Canadá como líder en el panorama de la coctelería en América del Norte.

Listado completo de los North America’s 50 Best Bars

  1. Sip & Guzzle, Nueva York, Estados Unidos
  2. Bar Mauro, Ciudad de México, México
  3. Bar Snack, Nueva York, Estados Unidos
  4. Schmuck, Nueva York, Estados Unidos
  5. Tlecān, Ciudad de México, México
  6. Jewel of the South, Nueva Orleans, Estados Unidos
  7. The Keefer Bar, Vancouver, Canadá
  8. Bar Pompette, Toronto, Canadá
  9. Superbueno, Nueva York, Estados Unidos
  10. El Gallo Altanero, Guadalajara, México
  11. Kumiko, Chicago, Estados Unidos
  12. Handshake Speakeasy, Ciudad de México, México
  13. Form + Matter, Ciudad de México, México
  14. True Laurel, San Francisco, Estados Unidos
  15. Clemente Bar, Nueva York, Estados Unidos
  16. Best Intentions, Chicago, Estados Unidos
  17. June on Cambie, Vancouver, Canadá
  18. Mecenas, Guadalajara, México
  19. Library Bar, Toronto, Canadá
  20. Licorería Limantour, Ciudad de México, México
  21. Cure, Nueva Orleans, Estados Unidos
  22. Mother, Toronto, Canadá
  23. Martiny’s, Nueva York, Estados Unidos
  24. Bekeb, San Miguel de Allende, México
  25. Kaito del Valle, Ciudad de México, México
  26. La Factoría, San Juan, Puerto Rico
  27. Gus’ Sip & Dip, Chicago, Estados Unidos
  28. Mírate, Los Ángeles, Estados Unidos
  29. Civil Works, Toronto, Canadá
  30. Bisous, Chicago, Estados Unidos
  31. Angel’s Share, Nueva York, Estados Unidos
  32. Prophecy, Vancouver, Canadá
  33. Overstory, Nueva York, Estados Unidos
  34. Press Club, Washington, D.C., Estados Unidos
  35. Double Chicken Please, Nueva York, Estados Unidos
  36. Bar Madonna, Nueva York, Estados Unidos
  37. Attaboy, Nueva York, Estados Unidos
  38. Botanist Bar, Vancouver, Canadá
  39. Service Bar, Washington, D.C., Estados Unidos
  40. Maison Premiere, Nueva York, Estados Unidos
  41. Pacific Cocktail Haven, San Francisco, Estados Unidos
  42. Café La Trova, Miami, Estados Unidos
  43. Selva, Oaxaca, México
  44. Daisy Margarita Bar, Los Ángeles, Estados Unidos
  45. Employees Only, Nueva York, Estados Unidos
  46. Viceversa, Miami, Estados Unidos
  47. Bandista, Houston, Estados Unidos
  48. Baltra Bar, Ciudad de México, México
  49. Library by the Sea, Gran Caimán, Islas Caimán
  50. Bon Vivants, Nassau, Bahamas
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coctelViejo San Juan
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Francisco Javier Díaz
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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