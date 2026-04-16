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“Vamos a tener la edición más grande”: El Coffee & Chocolate Expo eleva su propuesta

Ganadores de la pasada edición destacan el impacto del reconocimiento y las oportunidades que surgen tras el evento

16 de abril de 2026 - 12:05 PM

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Coffee & Chocolate Expo (Xavier Garcia)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El Coffee & Chocolate Expo regresa en su decimosexta edición con una propuesta más ambiciosa y diversa, consolidándose como el principal evento gastronómico del Caribe que eleva dos deliciosos placeres de la vida: el café y el chocolate.

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En entrevista con El Nuevo Día, su productor, Pedro Fernández, comparte cómo esta evolución apuesta por una experiencia más allá de la degustación, integrando educación e innovación. A su vez, ganadores de la pasada edición del “People’s Choice Award” reflexionaron sobre el impacto del reconocimiento y las oportunidades que surgen dentro de este importante evento.

“Este año vamos a tener la edición más grande”, aseguró el productor del evento y presidente de CUBE Events, Fernández. “Vamos a tener más contenido, más exhibidores y más marcas para que el público pueda continuar aprendiendo, degustando, pero sobretodo, apoyando la industria”.

Y es que el evento reunirá a más de 200 exhibidores, convirtiendo el Centro de Convenciones de Puerto Rico, los días 18 y 19 de abril, en ese punto de encuentro para caficultores, chocolateros, marcas, emprendedores y por supuestos, amantes de la gastronomía.

Esta edición también incluirá la experiencia culinaria en vivo, donde chefs, baristas y bartenders presentarán recetas, técnicas y maridajes utilizando el café y el chocolate como protagonistas. De esta forma, compartirán sus conocimientos y destrezas con el público, permitiéndoles descubrir cómo incorporar ambos ingredientes tanto en la cocina como en la mixología.

“Este año ese es nuestro reto… seguir creando más contenido, con la idea de que el público continúe disfrutando, apoyando, comparando qué le gusta más y descubrir sabores que no había conocido”, aseguró Fernández, resaltando el regreso del “People’s Choice Awards”, donde los consumidores podrán elegir, a través del voto, el mejor café y chocolate.

En la pasada edición, Chocolate Cortés fue seleccionado como el “mejor chocolate” y En la Madre fue reconocido como el producto favorito.

Ganar en los “People’s Choice Awards” representó un impulso significativo para las marcas reconocidas, al aumentar su visibilidad y fortaleciendo su conexión con el público boricua.

“Nosotros fuimos con cero expectativas. Cada vez que vamos a un evento, queremos dar siempre lo mejor… y el que nuestro producto se convirtiera en el más buscado y tendencia en el evento, nos llena de satisfacción para seguir abriendo puertas y dando a conocer lo que es nuestra marca y nuestros productos”, compartió el dueño de En la Madre, Alex García.

De igual forma, otras marcas destacaron el valor del reconocimiento como una plataforma para reafirmar su trayectoria y presencia en el mercado.

“Chocolate Cortés es una empresa familiar con 97 años de trayectoria, así que este reconocimiento a través de este tipo de plataformas, nos permite seguir construyendo sobre el legado. Estamos bien conscientes de que somos todavía relevantes en el mercado y con nuestro público”, reafirmó por su parte la gerente de mercadeo de la marca, Marieli Beltrán.

“La idea de crear estos premios era que el público continuara conociendo a esos ganadores, que tuvieron un excelente producto y presentación, puedan continuar exponiéndose”, finalizó Fernández.

Más sobre el evento

Por otra parte, la programación educativa se fortalecerá con la “Coffee & Chocolate Academy”, que incluirá talleres, degustaciones especializadas y masterclasses dirigidas por expertos, incluyendo un taller de maridaje con mezcal enfocado en la combinación de café y chocolate.

Asimismo, como parte de la evolución del evento, también se llevará a cabo un “Coffee Party” exclusivo para quienes adquieran boletos VIP.

El Coffee & Chocolate Expo mantiene su intención de ser un evento accesible para toda la familia, por lo que la entrada será gratuita para niños menores de 12 años.

Para más información sobre boletos, programación y talleres educativos, puede acceder a coffeeandchocolateexpo.com.

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CaféChocolateGastronomía
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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