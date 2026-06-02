La Mancha de Plátano lleva el sabor de Puerto Rico a Madrid

Madrid recibirá en junio a La Mancha de Plátano, restaurante cagüeño fundado en 2007 y referente de la cocina criolla puertorriqueña contemporánea.

La marca dirigida por el chef puertorriqueño Emanuel Ocasio, celebrará dos eventos especiales junto al grupo español de restaurantes Rosi la Loca World los días 4 y 7 de junio, en una parada que marca el primer paso de su expansión europea. A su vez coincide con la serie de conciertos de Bad Bunny en Europa, y sus 10 funciones en Madrid.

“Cuando empezamos con aquel food truck en 2007 jamás imaginamos llegar tan lejos. Madrid es una decisión muy pensada: es la primera vez que ponemos un pie en Europa y queríamos hacerlo en una ciudad que entiende la mesa y sabe sentarse a comer en serio. Para nosotros, esta escala marca el inicio de una etapa nueva”, aseguró el propietario Emanuel Ocasio.

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Dos creaciones que marcan la identidad del restaurante son la mamposturria, una reinterpretación de la alcapurria con masa de arroz mamposteado y la sopa de plátano manchá, un sopón con carne, cebolla y queso que da nombre al proyecto.

Tripleta Calle 365 (Suministrada)

También destacan entre sus platos mofongos rellenos con cuatro salsas de autor (carbonara, crema de ajo, criolla y la propia manchá), la tripleta y el flan de plátano maduro con queso.

Los eventos del 4 y 7 de junio en Madrid, en alianza con el Grupo Rosi la Loca World, marcan el inicio de la presencia europea del proyecto.

Mofongo de camarones (FRANCISCO M MEJIAS)

Los eventos en Madrid

1. Cena Cuatro Manos · Jueves 4 de junio

• Lugar: Inclán Brutal Bar · Callejón del Gato, Barrio de las Letras, Madrid.

• Formato: cena a varios pases.

• Chefs: Emanuel Ocasio y Carlos Santana (La Mancha de Plátano), junto a Jessica Fernández, chef ejecutiva de Inclán Brutal Bar.

• Reservas en CoverManager: covermanager.com/reservation/module_restaurant/restaurante-inclanbrutalbar

2. Pop Up La Mancha de Plátano · Domingo 7 de junio

• Lugar: Calle 365 · calle Echegaray 18, Madrid.

• Horario: de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

• Formato: jornada de comida boricua abierta al público.

• Platos: la tripleta, ensalada de pulpo y nachos criollos elaborados con chips de malanga.

• Coctelería traída desde Puerto Rico: Old Fashioned Manchao y Mojito de Papaya.

• Entrada: 25 € anticipada · 30 € en puerta. Boletos en entradas.calle365madrid.com.

Más información sobre los eventos y boletos: www.lamanchadeplatano.es.