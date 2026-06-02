Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Mancha de Plátano lleva el sabor de Puerto Rico a Madrid

El restaurante fundado en Caguas celebrará dos eventos especiales en la capital española como parte de su primera incursión en Europa

2 de junio de 2026 - 5:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mamposturria. (FRANCISCO M MEJIAS)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Madrid recibirá en junio a La Mancha de Plátano, restaurante cagüeño fundado en 2007 y referente de la cocina criolla puertorriqueña contemporánea.

RELACIONADAS

La marca dirigida por el chef puertorriqueño Emanuel Ocasio, celebrará dos eventos especiales junto al grupo español de restaurantes Rosi la Loca World los días 4 y 7 de junio, en una parada que marca el primer paso de su expansión europea. A su vez coincide con la serie de conciertos de Bad Bunny en Europa, y sus 10 funciones en Madrid.

“Cuando empezamos con aquel food truck en 2007 jamás imaginamos llegar tan lejos. Madrid es una decisión muy pensada: es la primera vez que ponemos un pie en Europa y queríamos hacerlo en una ciudad que entiende la mesa y sabe sentarse a comer en serio. Para nosotros, esta escala marca el inicio de una etapa nueva”, aseguró el propietario Emanuel Ocasio.

Dos creaciones que marcan la identidad del restaurante son la mamposturria, una reinterpretación de la alcapurria con masa de arroz mamposteado y la sopa de plátano manchá, un sopón con carne, cebolla y queso que da nombre al proyecto.

Tripleta Calle 365
Tripleta Calle 365 (Suministrada)

También destacan entre sus platos mofongos rellenos con cuatro salsas de autor (carbonara, crema de ajo, criolla y la propia manchá), la tripleta y el flan de plátano maduro con queso.

Los eventos del 4 y 7 de junio en Madrid, en alianza con el Grupo Rosi la Loca World, marcan el inicio de la presencia europea del proyecto.

Mofongo de camarones
Mofongo de camarones (FRANCISCO M MEJIAS)

Los eventos en Madrid

1. Cena Cuatro Manos · Jueves 4 de junio

• Lugar: Inclán Brutal Bar · Callejón del Gato, Barrio de las Letras, Madrid.

• Formato: cena a varios pases.

• Chefs: Emanuel Ocasio y Carlos Santana (La Mancha de Plátano), junto a Jessica Fernández, chef ejecutiva de Inclán Brutal Bar.

• Reservas en CoverManager: covermanager.com/reservation/module_restaurant/restaurante-inclanbrutalbar

2. Pop Up La Mancha de Plátano · Domingo 7 de junio

• Lugar: Calle 365 · calle Echegaray 18, Madrid.

• Horario: de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

• Formato: jornada de comida boricua abierta al público.

• Platos: la tripleta, ensalada de pulpo y nachos criollos elaborados con chips de malanga.

• Coctelería traída desde Puerto Rico: Old Fashioned Manchao y Mojito de Papaya.

• Entrada: 25 € anticipada · 30 € en puerta. Boletos en entradas.calle365madrid.com.

Más información sobre los eventos y boletos: www.lamanchadeplatano.es.

En Puerto Rico, tienen la operación original en Bairoa (Caguas); un segundo punto en Contenedores Food Truck Park, en Humacao y un restaurante físico en la Avenida Luis Muñoz Marín de Caguas.

Tags
MadridCaguas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Gastronomía
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: