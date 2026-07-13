Muere Don Nando, fundador del Rancho Las Longanizas en Naranjito

El municipio de Naranjito y el sector grastronómico de la isla está de luto ante la muerte de Héctor Hernán López Rodríguez, mejor conocido como Don Nando, propietario y fundador del reconocido Rancho de las Longanizas Don Nando.

La familia López Ríos, conformada por hijos y parientes de Don Nando, comunicó hoy, lunes, su muerte a través de un mensaje en las redes sociales del establecimiento de comida.

“Descansa en paz, Don Nando. Hoy, la familia de Rancho Las Longanizas se viste de luto. Con hondo pesar, informamos el sensible fallecimiento de nuestro fundador y pilar fundamental, Héctor Hernán López Rodríguez (Don Nando), quien ha emprendido su viaje a la Eternidad. ​Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron con sus oraciones a lo largo de este proceso. Su fe y cariño nos sostienen. Respetuosamente, solicitamos el espacio y la consideración necesarios para afrontar este difícil momento de forma íntima", expresó la familia en la publicación de Facebook, que acompañaron con una foto de Don Nando.

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La familia no precisó la causa de muerte del agricultor, pero informaron que más adelante darán a conocer la información correspondiente a los actos fúnebres de Don Nando, uno de los naranjiteños más queridos en el municipio por su amabilidad y extrema humildad.

Para los residentes del pueblo “Los Changos”, la muerte del reconocido y humilde agricultor deja una gran vacío entre los aficionados de los platos culinarios confeccionados con la famosa carne ahumada, longanizas y morcillas que tantas personas disfrutan en las montañas de Naranjito.

De hecho, en el municipio de la montaña, existen múltiples restaurantes dentro de la Ruta Gastronómica PR-152 que tienen su propia receta para ahumar las carnes con una variedad de platos creativos y uno de los pioneros fue el rancho de Don Nando en el barrio Cedro Arriba.

El negocio familiar el Rancho de las Longanizas de Don Nando, se convirtió, bajo el liderazgo de Don Nando, en una referencia obligada para quienes visitan Naranjito ya sea en busca de la tradicional longaniza, carne ahumada y otros embutidos. El establecimiento lleva décadas operando en el barrio Cedro Arriba y todos los fines de semanas recibe cientos de comensales.