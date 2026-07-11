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Lima será sede de “The World’s 50 Best Restaurants 2026″ por primera vez

La capital peruana acogerá el prestigioso evento gastronómico el próximo 4 de noviembre y marcará el debut de la ceremonia en Sudamérica

11 de julio de 2026 - 11:09 PM

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Cebiche de lenguado. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lima, Perú, fue anunciada como la ciudad anfitriona de la ceremonia de “The World’s 50 Best Restaurants 2026″, que se celebrará el 4 de noviembre de 2026 con el patrocinio de S.Pellegrino & Acqua Panna. Será la primera vez que la premiación se realice en Sudamérica, en colaboración con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú).

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La elección de Lima refuerza el reconocimiento internacional de Perú como uno de los destinos gastronómicos más importantes del mundo. El anuncio llega luego de que Maido, el restaurante limeño liderado por Mitsuharu Tsumura, fuera nombrado “The World’s Best Restaurant 2025″ durante la ceremonia celebrada en Turín, Italia. Con este logro, Perú sumó su segundo restaurante en alcanzar el primer puesto del ranking mundial en los últimos tres años.

“Nos complace traer la ceremonia de entrega de premios ‘The World’s 50 Best Restaurants 2026′ a Sudamérica por primera vez”, expresó Rikki Tidball, directora general de eventos de “50 Best”, quien destacó la riqueza cultural y culinaria de Perú como una de las más influyentes del planeta.

Además de la gala principal, Lima será escenario de una serie de actividades que incluirán el foro “#50BestTalks”, experiencias culinarias colaborativas de “50 Best Signature Sessions”, un “Chefs’ Feast” con productos locales y diversos anuncios de premios especiales.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Berthin Enrique Gómez Vela, calificó la designación como un “hito histórico” para el país y aseguró que el evento contribuirá a posicionar aún más a Perú como líder mundial en turismo gastronómico.

La ceremonia culminará con la revelación de la lista de “The World’s 50 Best Restaurants 2026″, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria culinaria internacional.

#50: Uliassi ubica en el municipio italiano de Senigallia y ofrece delicias que incluyen la oblea de foie gras y kir royale, así como sepia braseada y camarones rojos con piel de naranja.#49: La Colombe, en una finca vinícola en Sudáfrica, ofrece entre ocho a 10 platos elegantes basados en técnica francés y acentuados con adornos asiáticos. Además de su buena comida, también tiene vistas al valle de Constantia hacia el mar.#1: Disfrutar, en Barcelona, fue nombrado Mejor Restaurante del Mundo 2024. También, ganó el trofeo al Mejor Restaurante de Europa 2024. En el restaurante se ofrecen platos imaginativos ejecutados con una habilidad técnica excepcional y servidos de la forma más divertida posible, como sepia al estilo tailandés con coco multiesférico y pichón con espaguetis kombu, almendras y uvas, mientras que el famoso y delicioso donut Panchino relleno de caviar y el brillante sándwich de gazpacho congelado.
1 / 50 | FOTOS: Entérate de los mejores restaurantes del mundo. #50: Uliassi ubica en el municipio italiano de Senigallia y ofrece delicias que incluyen la oblea de foie gras y kir royale, así como sepia braseada y camarones rojos con piel de naranja. - 50 Best
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RestaurantesLimaPerúGastronomía
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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