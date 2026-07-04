Aguadilla celebra su BBQ Freedom Fest y otros eventos gastronómicos para este 4 de julio

Hoy, 4 de julio, fecha en la que se conmemora la independencia de Estados Unidos, distintos municipios y negocios alrededor de la isla celebran con actividades gastronómicas abiertas al público.

Entre ellas figura el Aguadilla BBQ Freedom Fest, un evento culinario y turístico que reúne a equipos de distintas partes de Puerto Rico en una competencia de BBQ en el Paseo Real Marina.

Las puertas abrieron a las 8:00 a.m. y desde temprano los equipos comenzaron la preparación de sus propuestas para las distintas categorías que se evaluarán durante la jornada.

Los participantes competirán por premios en efectivo que se otorgarán hasta el quinto lugar. Un panel compuesto por seis jueces tendrá a su cargo la deliberación, tomando en consideración criterios como sabor, textura y apariencia.

“El Aguadilla BBQ Freedom Fest no es solo una competencia culinaria; es una plataforma para impulsar el turismo gastronómico, atraer visitantes y fortalecer la actividad económica local”, indicó Julio Roldán, alcalde de Aguadilla, en un comunicado de prensa. “Eventos como este dinamizan nuestra zona costera, apoyan a nuestros emprendedores y posicionan a Aguadilla como un destino vibrante y lleno de experiencias únicas”.

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Además de la competencia gastronómica, el festival contará con presentaciones musicales a partir de la 1:00 p.m.

Otros eventos

Si buscas más opciones para este fin de semana, estos son varios eventos gastronómicos abiertos al público:

Festival Aguada Sabe a Cacao

Se celebrará el 4 y 5 de julio en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, de Aguada. Desde las 10:00 a.m., los asistentes podrán disfrutar de talleres educativos, exhibiciones culinarias, artesanos y presentaciones musicales.

Feria Agrícola de Lajas

Hasta el 5 de julio, los terrenos de Western Hay Farm, en Lajas, albergan esta feria enfocada en la agricultura y la producción local. Además de exhibiciones agrícolas, contará con oferta gastronómica, productos del país y actividades para toda la familia. Los boletos están disponibles en Buy A Tix.

Coffee Fest de Poliniza