Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aguadilla celebra su BBQ Freedom Fest y otros eventos gastronómicos para este 4 de julio

Hay opciones de actividades en municipios como Aguada, Lajas y San Juan

4 de julio de 2026 - 1:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Corte de carne en una barbacoa. (Suministrada)
Kimberly Domínguez Medina
Por Kimberly Domínguez Medina
Internado de verano de GFR Media

Hoy, 4 de julio, fecha en la que se conmemora la independencia de Estados Unidos, distintos municipios y negocios alrededor de la isla celebran con actividades gastronómicas abiertas al público.

RELACIONADAS

Entre ellas figura el Aguadilla BBQ Freedom Fest, un evento culinario y turístico que reúne a equipos de distintas partes de Puerto Rico en una competencia de BBQ en el Paseo Real Marina.

Las puertas abrieron a las 8:00 a.m. y desde temprano los equipos comenzaron la preparación de sus propuestas para las distintas categorías que se evaluarán durante la jornada.

Los participantes competirán por premios en efectivo que se otorgarán hasta el quinto lugar. Un panel compuesto por seis jueces tendrá a su cargo la deliberación, tomando en consideración criterios como sabor, textura y apariencia.

“El Aguadilla BBQ Freedom Fest no es solo una competencia culinaria; es una plataforma para impulsar el turismo gastronómico, atraer visitantes y fortalecer la actividad económica local”, indicó Julio Roldán, alcalde de Aguadilla, en un comunicado de prensa. “Eventos como este dinamizan nuestra zona costera, apoyan a nuestros emprendedores y posicionan a Aguadilla como un destino vibrante y lleno de experiencias únicas”.

Además de la competencia gastronómica, el festival contará con presentaciones musicales a partir de la 1:00 p.m.

Otros eventos

Si buscas más opciones para este fin de semana, estos son varios eventos gastronómicos abiertos al público:

Festival Aguada Sabe a Cacao

Se celebrará el 4 y 5 de julio en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, de Aguada. Desde las 10:00 a.m., los asistentes podrán disfrutar de talleres educativos, exhibiciones culinarias, artesanos y presentaciones musicales.

Feria Agrícola de Lajas

Hasta el 5 de julio, los terrenos de Western Hay Farm, en Lajas, albergan esta feria enfocada en la agricultura y la producción local. Además de exhibiciones agrícolas, contará con oferta gastronómica, productos del país y actividades para toda la familia. Los boletos están disponibles en Buy A Tix.

Coffee Fest de Poliniza

Este 4 de julio culmina el Coffee Fest de Poliniza, un espacio especializado en tartas “plant-based” endulzadas con dátiles y maple. Como parte de la actividad, ofrecerán ocho variedades de tartas elaboradas con café y recibirán la visita de Café La Brea, una barra especializada en café de Orocovis. Poliniza, ubicado en Hato Rey, abrirá de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Tags
AguadillaIndependencia de Estados UnidosFestivalesGastronomíacacaoCaféBBQ
ACERCA DEL AUTOR
Kimberly Domínguez Medina
Kimberly Domínguez MedinaArrow Icon
Kimberly Domínguez Medina realiza un internado de verano en periodismo en GFR Media, donde trabaja en las secciones de Gastronomía y Entretenimiento de El Nuevo Día. Actualmente, cursa una maestría en Periodismo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 4 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Gastronomía
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: