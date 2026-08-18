Paola Silva logra el primer lugar del Margarita Challenge Puerto Rico 2026

El talento detrás de la barra volvió a ser protagonista con la celebración del Cointreau Margarita Challenge Puerto Rico 2026, competencia que reunió el lunes, 17 de agosto, a 11 bartenders de distintos establecimientos de la isla en Arena Medalla.

Tras varias rondas en las que pusieron a prueba su creatividad, dominio técnico y capacidad para trabajar bajo presión, Paola Silva, de Efímero, fue seleccionada como la ganadora de esta edición con su cóctel Terruño.

El segundo lugar de la competencia correspondió a Anthony Vargas, de Lala, mientras que Lito Bechara, de Colmena Bar, obtuvo el tercer puesto.

La competencia forma parte de la sexta edición del Cointreau Margarita Challenge, plataforma global que busca impulsar el talento y desarrollo profesional de la comunidad de bartenders, además de promover nuevas interpretaciones de uno de los cócteles más reconocidos internacionalmente.

Bajo el concepto “Shake It Up”, la edición de este año invitó a los participantes a romper con fórmulas conocidas y utilizar su técnica, selección de ingredientes y experiencias personales para crear margaritas con una identidad propia.

PUBLICIDAD

Los 11 competidores fueron escogidos por un jurado internacional de Cointreau entre 98 inscripciones. Los seleccionados fueron Ramón Acevedo, de Coctelera 985; Paola Silva, de Efímero; Lito Bechara, de Colmena Bar; Kevin Cruz, de Pilatus Lounge; Héctor Pantoja, de Amici; Gerardo E. Román, de Don Juan Cocina y Cantina; Carlos Javier, de Mar & Rosa; Rubén Luciano, de Bar Celís; Adrián Otero, de Tintineo; Aaliyah Rodríguez, de Cui Cui; y Anthony Vargas, de Lala.

Cointreau Margarita Challenge Puerto Rico 2026. (Suministrada)

La primera etapa de la competencia reunió a los 11 participantes para presentar las margaritas con las que lograron su clasificación. De ese grupo, cinco avanzaron al “Speed Challenge”, en el que tuvieron que preparar tres cócteles clásicos —margarita, sidecar y moscow mule— en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de errores.

Los dos bartenders con mejor desempeño pasaron entonces al Mystery Box, la ronda final, en la que recibieron una selección de ingredientes que debían utilizar en su totalidad para crear, dentro de un tiempo establecido, un nuevo cóctel capaz de convencer al jurado.

La evaluación tomó en cuenta aspectos como el dominio detrás de la barra, la ejecución técnica, la creatividad, la capacidad de comunicar el concepto de cada propuesta y la interacción con los jueces, como reflejo del servicio que los bartenders ofrecen diariamente a sus clientes.

El panel estuvo compuesto por Edwin Borrero, propietario de 173 Grados, y David Rivera y Edrik Colón, propietarios de Identidad Cocktail Bar.

“Una gran Margarita no depende únicamente de una receta. Requiere balance, intención y una ejecución capaz de sostener la idea que el bartender quiere presentar. Durante la competencia buscamos propuestas con identidad, pero también participantes capaces de mantener su criterio, comunicarse con el público y demostrar precisión cuando cambiaban las condiciones y aumentaba la presión”, indicó Edrik Colón, dueño de Identidad Cocktail Bar”.

PUBLICIDAD

Una margarita con identidad

Silva conquistó al jurado con “Terruño”, una creación inspirada en la conexión entre la tierra, la raíz y el brote. La propuesta utiliza la zanahoria en su totalidad como hilo conductor y combina tequila, Cointreau, un cordial fermentado de manzana verde y hojas de zanahoria, solución cítrica, agua de azahar y jarabe simple.

Cóctel Terruño. (Suministrada)

El cóctel culmina con un “topping” de zanahoria, miso y miel, dando como resultado un perfil fresco, cítrico, vegetal y umami, además de distintas capas de sabor y textura a partir del aprovechamiento integral del ingrediente.

Como ganadora de Puerto Rico, Silva recibió $1,000 en metálico y ahora entrará en una nueva etapa de clasificación junto a los ganadores de otros 14 mercados participantes de Latinoamérica y el Caribe, con miras a determinar quiénes avanzarán a la final global.

Además, “Terruño” será considerado en la clasificación “Wild Card”, luego de que la propuesta llamara la atención del jurado internacional durante el proceso inicial de evaluación.