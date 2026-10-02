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Reconocida mixóloga Nicky Fas anuncia su salida de Pantera y Bambina

La nominada a un premio James Beard por su trabajo en la coctelería de los establecimientos, confirmó su salida de la compañía junto a Mulán Chan

2 de octubre de 2026 - 5:20 PM

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Marzo 11, 2025 - Caguas, Puerto Rico - END - Entrevista con la bartender Nicky Fas con motivo del proyecto especial Mujeres detrás de la barra. Lugar: En el restaurante Bambina, en Caguas. FOTO POR: alexis.cedeno@gfrmedia.com Alexis Cedeño Laboy (TAGS) - mujer, bartender, barra, caguas, restaurante (alexis.cedeno)
Kimberly Domínguez Medina
Por Kimberly Domínguez Medina
Internado de verano de GFR Media

La reconocida mixóloga y semifinalista a un premio James Beard, un importante reconocimiento en la escena gastronómica, Nicky Fas, sorprendió hoy a sus seguidores con el anuncio de que ya no formará parte de los restaurantes Pantera y Bambina, al igual que la también mixóloga Mulán Chan.

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A través de una publicación en Instagram, ambas compartieron que no son parte de estos proyectos desde el 29 de septiembre, así como su versión sobre lo ocurrido. Mencionaron también que su salida se produjo de manera inesperada.

En el mensaje también hicieron referencia a comentarios que, según alegan, se han difundido sobre ellas y su trabajo tras su salida de los restaurantes.

“Nosotras lo dimos todo por Pantera, literalmente nuestra vida giraba en torno a este proyecto al punto del desgaste. Nuestro esfuerzo no era verdaderamente reconocido. Pero si es que yo no hacía ná! Solo fuí bar director, gerente, mesera, bartender, hostess, animadora, maestra, dish, psicóloga, prep cook, seguridad, maga, cocinera, buss girl y hasta empleada de limpieza. A pesar de dar la milla extra y tomar liderazgo en lugares que no me tocaba; llamaba más la atención un error cometido que cualquiera de nuestros esfuerzos”, lee parte de la publicación.

El anuncio generó reacciones entre profesionales de la industria, seguidores de las mixólogas y de los establecimientos, quienes expresaron sorpresa y apoyo ante su salida.

Fas y Chan se habían destacado dentro de las propuestas de Pantera y Bambina, particularmente por su trabajo en el área de coctelería. Fas, además, fue nominada este año a los James Beard Awards en la categoría “Outstanding Professional in Cocktail Service”, reconocimiento que distingue a profesionales que crean, sirven cócteles y que demuestran estándares de excelencia, creatividad y consistencia en el servicio.

Fas agradeció a todos los que las apoyaron durante el periodo en el que estuvo detrás de estas barras. “Pronto les avisaremos donde vamos a estar cocteleando para servirles con el mismo amor de siempre”, adelantó en la publicación. “Aunque sentimos una gran tristeza, ansiedad y enojo por el cambio repentino en nuestra visa; sabemos que viene algo bueno”, agregó la influencer en la escena gastronómica.

Además, detalló los retos de ser una mujer en esta industria, una conversación que ya había tenido con este medio en una entrevista previa. “En mi caso, yo soy una mujer queer, y a veces es aún más difícil que te tomen en serio. Hay que pasar mucho trabajo. Que otras mujeres de la industria vean en mí una inspiración me hace sentir que lo estoy logrando, se siente brutal”, reflexionó en una entrevista en 2025 con este medio.

Hasta el momento, Carlos Avilés, propietario de los restaurantes, no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a los señalamientos realizados por Fas y Chan en la publicación. A solicitud de El Nuevo Día a una reacción, se envío de parte de un portavoz lo siguiente: “Valoramos y reconocemos la labor, el compromiso y la aportación de nuestros empleados y contratistas independientes.Ese reconocimiento debe ir acompañado de responsabilidad profesional, ética y económica, así como del cumplimiento de las obligaciones y estándares de desempeño”.

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James Beard Foundation AwardsRestaurantesCaguascoctelGastronomíaMixología
ACERCA DEL AUTOR
Kimberly Domínguez Medina
Kimberly Domínguez MedinaArrow Icon
Kimberly Domínguez Medina realiza un internado de verano en periodismo en GFR Media, donde trabaja en las secciones de Gastronomía y Entretenimiento de El Nuevo Día. Actualmente, cursa una maestría en Periodismo...
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