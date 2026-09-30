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“Isabela tiene sabor” regresa con gastronomía, música y artesanía

El evento se llevará acabo el 7 y 8 de noviembre en la plaza del recreo Manuel Corchado y Juarbe ubicado en Isabela

30 de septiembre de 2026 - 8:46 AM

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Isabela tiene Sabor celebrara su decimoctava edición el próximo 7 y 8 de noviembre en la plaza de recreo Manuel Corchado y Juarbe. (suministrado)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Plaza de Recreo Manuel Corchado y Juarbe en Isabela volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía con edición número 18 de “Isabela tiene sabor”, que se celebrará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

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El evento reunirá a más de 12 restaurantes, además de artesanos, exhibidores y demostraciones culinarias durante un fin de semana que también contará con música en vivo y otras actividades culturales.

Entre los restaurantes participantes estarán La Crème, Juan del Pueblo, Chefs Tino’s Table, Chef Rafael Grau, Three Brothers y ¡Que Pica! Cocina Auténtica Mexicana, entre otros.

“Con ‘Isabela tiene sabor’ buscamos crear un espacio para compartir en familia, donde la gastronomía sea el punto de encuentro con la música, la cultura y el entretenimiento. Esta edición reúne a restaurantes, artesanos y artistas en una programación pensada para todas las edades”, expresó Edgar Avilés, productor del evento.

La programación comenzará el sábado a las 2:00 p. m. con Carlos Manuel “El Mago de la Bohemia”. Durante la tarde y noche también habrá demostraciones en el Demo Kitchen, un tributo a Rubén Blades, a cargo de Tributo al Poeta; una presentación de guitarra clásica de Dylan Segarra; y la participación de Herminio De Jesús y Las Grandes Parrandas, AleckXander y Andrés Waldemar y su orquesta.

El domingo, la actividad comenzará al mediodía con Emma Santiago y Cheko Musik. La jornada incluirá un Encuentro de Trovadores y demostraciones culinarias, además de las presentaciones de Guamanique, con su propuesta Tradición y Cultura; Eva Kristal y Barreto El Show.

Para el alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, el evento también representa una oportunidad para apoyar a los comerciantes y profesionales de la industria creativa que participan de la celebración.

“Eventos como ‘Isabela tiene sabor’ son importantes para nuestro pueblo porque nos permiten apoyar a nuestros comerciantes, restaurantes, artesanos y artistas, mientras recibimos a personas de diferentes lugares que vienen a disfrutar de Isabela”, expresó.

Isabela Tiene Sabor se llevará a cabo en la Plaza de Recreo Manuel Corchado y Juarbe el sábado 7 de noviembre, desde las 2:00 p. m., y el domingo 8, desde las 12:00 p. m. La entrada es libre de costo.

Tags
IsabelaGastronomíaMúsicaArtesaníasplaza públicaculturaArteRestaurantes
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