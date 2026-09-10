El fricasé vuelve a ser protagonista en la edición 19 del Festival del Cabro

Vuelve el tradicional fricasé de cabro en la decimonovena edición del Festival Nacional del Cabro, que se llevará a cabo el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el estacionamiento Matienzo Cintrón, en Cataño.

El fricasé de cabro que se prepara para este evento es uno de los grandes protagonistas del festival y una de las propuestas que busca representar la tradición gastronómica puertorriqueña.

Durante los dos días, la oferta gastronómica no se limitará al fricasé. La leche de cabra también tendrá un importante espacio dentro de la celebración a través de productos derivados, entre ellos: quesos, dulces, postres y otras propuestas elaboradas por empresarios locales.

La variedad de productos permite conocer otras formas de utilizar los derivados del cabro, como la carne, y acercarse a una industria que tiene un espacio dentro de la gastronomía puertorriqueña.

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El festival se ha convertido en un puente entre agricultores, productores, empresarios y el público general, brindando visibilidad al trabajo de quienes forman parte de la producción agrícola. Además de la oferta gastronómica, la programación incluirá actividades educativas, exhibiciones, competencias, música, artesanías y espacios donde los asistentes podrán conversar directamente con criadores y productores para conocer más sobre la crianza y los productos derivados del cabro.

“Cada año vemos cómo aumenta el interés de personas que desean conocer más sobre la crianza de cabros y ovejas, comenzar pequeños proyectos agrícolas o simplemente acercarse al mundo de nuestros productores. El festival crea precisamente ese punto de encuentro entre el agricultor y el consumidor, mientras fortalece la industria y reconoce el trabajo de quienes mantienen vivas nuestras tradiciones”, expresó Isamel Hernández, coordinadora del Festival Nacional del Cabro mediante comunicado de prensa.

La actividad permitirá que los visitantes conozcan de primera mano a familias que por generaciones han estado involucradas en la crianza de estos animales y el trabajo que han realizado para mantener activa esta industria en Puerto Rico.