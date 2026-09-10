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Mr. Special rinde homenaje a su fundador con dos vinos conmemorativos por sus 60 años

La cadena de supermercados lanzó la edición especial y limitada de “Soñador” y “Visionario”

10 de septiembre de 2026 - 8:47 PM

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Soñador, vino blanco producido con la uva Albillo Mayor, y Visionario, vino tinto, un Tempranillo Gran Reserva. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El sueño que durante años acompañó a Don Santos Alonso, fundador de Supermercados Mr. Special, de contar con su propia etiqueta de vino se convirtió en realidad, seis décadas después de la creación de la empresa.

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Como parte de la celebración de su 60 aniversario, la cadena de supermercados lanzó una edición especial y limitada de dos vinos dedicados a su fundador: “Soñador”, un vino blanco elaborado con uva Albillo Mayor, y “Visionario”, un vino tinto Tempranillo Gran Reserva.

Ambas etiquetas fueron producidas por Bodega Dominio de Montelahorra, bodega fundadora de la Denominación de Origen Ribera del Duero, ubicada en La Horra, Burgos, España. Para esta producción especial, la bodega seleccionó dos cosechas de sus mejores años.

En el caso de Soñador, el vino adquiere además un valor particular por estar elaborado con Albillo Mayor, la variedad más recientemente aprobada para trabajarse dentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

El proceso de crianza también distingue a ambas propuestas. Visionario, un Gran Reserva, pasó 36 meses en barricas de roble francés, mientras que Soñador tuvo una crianza de tres meses en este mismo tipo de madera. El paso por barrica permite una oxigenación controlada y el intercambio de compuestos con la madera, procesos que contribuyen a suavizar el sabor y aportar complejidad al vino.

“Don Santos siempre fue un visionario, un soñador, un ser que soñó y tuvo la visión de crear lo que hoy día es Supermercados Mr. Special. Esa visión de lograr sus más grandes anhelos lo llevó muy lejos. Como amante del vino que siempre fue, por años no dejó de querer y visualizar el tener su propia etiqueta. Hoy, en momentos que se cumplen 60 años de esa gran visión, hacemos su sueño realidad, con dos grandes vinos de la Ribera del Duero en España”, dijo Edwin Alonso, presidente de Supermercados Mr. Special.

La edición conmemorativa que llegó a Puerto Rico está compuesta por 1,500 botellas y 50 magnums de Visionario, y 900 botellas y 25 magnums de Soñador. Ambos son vinos monovarietales, es decir, elaborados con un solo tipo de uva: Visionario es 100 % Tempranillo, mientras que Soñador es 100 % Albillo Mayor.

En Puerto Rico, la bodega está representada por Hill Brothers.

Como propuesta para acompañar la mesa, Soñador combina con quesos curados, pescados en salsas de volumen, paellas y cerdo. Visionario, por su parte, resulta una alternativa para acompañar carnes rojas y guisos de sabores más intensos.

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