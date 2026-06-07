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prima:Laura Catena muestra cómo la tradición, la ciencia y el vino cruzan fronteras

La directora general de la Bodega Catena Zapata visitó la isla por primera vez para interactuar con clientes y enófilos puertorriqueños

7 de junio de 2026 - 11:10 PM

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Laura Catena es hija de Nicolás Catena Zapata, fundador de la bodega Catena Zapata.
Laura Catena es hija de Nicolás Catena Zapata, fundador de la Bodega Catena Zapata. (Photographer: Lucas Elmelaj)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Hablar de Catena Zapata es hablar de una de las historias más influyentes del vino argentino contemporáneo. Pero también es hablar de una visión que combina tradición familiar, investigación científica y una profunda conexión con el “terroir” de altura de la Provincia de Mendoza. Bajo el liderazgo de Laura Catena, la bodega ha consolidado una reputación internacional que la sitúa entre las más admiradas del planeta, mientras continúa expandiendo su presencia en mercados estratégicos como Puerto Rico y adaptándose a una nueva generación de consumidores que busca experiencias auténticas y un consumo más consciente.

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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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