Hablar de Catena Zapata es hablar de una de las historias más influyentes del vino argentino contemporáneo. Pero también es hablar de una visión que combina tradición familiar, investigación científica y una profunda conexión con el “terroir” de altura de la Provincia de Mendoza. Bajo el liderazgo de Laura Catena, la bodega ha consolidado una reputación internacional que la sitúa entre las más admiradas del planeta, mientras continúa expandiendo su presencia en mercados estratégicos como Puerto Rico y adaptándose a una nueva generación de consumidores que busca experiencias auténticas y un consumo más consciente.