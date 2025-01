Bodega Catena Zapata se alista a ofrecer sus vinos de alta gama en Puerto Rico

“A mí me gusta mucho dar a conocer nuestros productos a la gente del vino, pero, sobre todo, me gusta que conozcan sobre la historia de la bodega”, indicó Da Re a El Nuevo Día durante una pausa de la actividad. “Por eso viajé hasta Puerto Rico, porque es un mercado en el que yo me quedé impresionado por la cantidad de vino que compra, que le gusta el producto y que está muy interesado por conocer más detalles. Si nosotros podemos aportar lo que sabemos al mercado, me parece que eso es muy bueno para todos”.