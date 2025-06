Bodega Catena Zapata presenta el nacimiento del Cabernet en Puerto Rico

“El vino es tuyo a partir del momento que entra en tu copa. A partir de ahí la primera pregunta que debes responder es me gusta o no me gusta, sin pensar a qué debe saber Paso a ser tuyo y de ahí en adelante el juego es tuyo”, comentó el enólogo argentino Ernesto “Nesti” Bajda, como uno de consejos más apreciados en el mundo de los vinos.