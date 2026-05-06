Celebrar sin cocinar: opciones deliciosas para el Día de las Madres
Restaurantes presentan menús diseñados para convertir una salida a comer en el mejor regalo
6 de mayo de 2026 - 8:24 AM
6 de mayo de 2026 - 8:24 AM
Si este Día de las Madres prefieres cambiar la cocina por una mesa bien servida, cada vez son más los restaurantes que, para consentir a la que consiente a todos, preparan menús especiales para dar gracias con un delicioso e inolvidable momento.
Desde brunchs con mimosas hasta cenas elegantes con platos cuidadosamente diseñados para la ocasión, la oferta gastronómica en Puerto Rico invita a celebrar sin preocuparse por preparar nada en casa.
Si tu lenguaje del amor son los detalles, Sal! te comparte un listado de lugares que sin duda sorprenderán, porque a veces, el mejor regalo es compartir tiempo de calidad, y sobre todo, hacer sentir especial a quien siempre lo da todo por la familia.
Pueblo: Caguas
El restaurante tendra disponible un menu especial y el regular.
Para reservar puedes llamar al 787-961 4044
Lugar: Condado Vanderbilt Hotel
Para reservar tu mesa debes oprimir aquí
Lugar: Hotel Alma en el Viejo San Juan
Espacios limitiados, llamar para separar la mesa.
Regalo: Habrá oportunidad de recibir un retrato pintado en vivo para todas las madres.
Pueblo: Vega Baja
Para reservar llamar o escribir vía WhatsApp al 787-807-1346. También aceptan Walk-in.
Lugar: Viejo San Juan
Se recomienda reservar a través de OpenTable para vivir la experiencia de la cena de cinco cursos con pareo de vinos.
Lugar: Fairmont El San Juan Hotel
Tendrán disponible un buffet brunch con música en vivo.
Pueblos: Dorado y Guaynabo
Regalo: Una botella de vino espumoso de cortesía con las reservas realizadas entre las 10:00 y las 11:45 de la mañana. Ofrecerán un brunch especial por la ocasión.
Las reservaciones disponibles a través de OpenTable.
Pueblos: Guaynabo y Condado
Regalo: Todas las madres que visiten el restaurante el domingo, 10 de mayo recibirán una copa de vino griego rosado Katogi Averoff, exclusivo de OPA!. Este rosado semi-seco, elaborado con la uva Xinomavro en una de las bodegas más antiguas de Grecia, se distingue por ser refrescante, delicado y con un agradable toque dulce.
Se recomienda hacer reservaciones llamando a Guaynabo al 787-425-0880 y para Condado al 787-946-0066.
Lugar: O:LV Hotel en Condado
Su brunch ofrece opciones a la carta y cuatro especiales para celebrar el día especial. Las reservaciones están disponibles a través de OpenTable.
Lugar: Hyatt Centric en Isla Verde
Reservaciones están disponibles a través de OpenTable.
Lugar: Wyndham Grand Rio Mar
Tendrán disonible un brunch especial para las madres.
Lugar: Hotel Alma en el Viejo San Juan
Regalo: Una bebida de bienvenida y flores de regalo para todas las mamás que se den cita en el brunch.
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