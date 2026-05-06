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Celebrar sin cocinar: opciones deliciosas para el Día de las Madres

Restaurantes presentan menús diseñados para convertir una salida a comer en el mejor regalo

6 de mayo de 2026 - 8:24 AM

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Platos del restaurante DRGN. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Si este Día de las Madres prefieres cambiar la cocina por una mesa bien servida, cada vez son más los restaurantes que, para consentir a la que consiente a todos, preparan menús especiales para dar gracias con un delicioso e inolvidable momento.

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Desde brunchs con mimosas hasta cenas elegantes con platos cuidadosamente diseñados para la ocasión, la oferta gastronómica en Puerto Rico invita a celebrar sin preocuparse por preparar nada en casa.

Si tu lenguaje del amor son los detalles, Sal! te comparte un listado de lugares que sin duda sorprenderán, porque a veces, el mejor regalo es compartir tiempo de calidad, y sobre todo, hacer sentir especial a quien siempre lo da todo por la familia.

Cazuela

Pueblo: Caguas

El restaurante tendra disponible un menu especial y el regular.

Para reservar puedes llamar al 787-961 4044

1919

Lugar: Condado Vanderbilt Hotel

Para reservar tu mesa debes oprimir aquí

Mar y Rosa

Lugar: Hotel Alma en el Viejo San Juan

Espacios limitiados, llamar para separar la mesa.

Regalo: Habrá oportunidad de recibir un retrato pintado en vivo para todas las madres.

Mar y Rosa
Mar y Rosa (Suministrada)

Bocaito restaurant

Pueblo: Vega Baja

Para reservar llamar o escribir vía WhatsApp al 787-807-1346. También aceptan Walk-in.

Mercado La Carreta

Lugar: Viejo San Juan

Se recomienda reservar a través de OpenTable para vivir la experiencia de la cena de cinco cursos con pareo de vinos.

Caña

Lugar: Fairmont El San Juan Hotel

Tendrán disponible un buffet brunch con música en vivo.

Bottles

Pueblos: Dorado y Guaynabo

Regalo: Una botella de vino espumoso de cortesía con las reservas realizadas entre las 10:00 y las 11:45 de la mañana. Ofrecerán un brunch especial por la ocasión.

Las reservaciones disponibles a través de OpenTable.

OPA! Greek Kouzina

Pueblos: Guaynabo y Condado

Regalo: Todas las madres que visiten el restaurante el domingo, 10 de mayo recibirán una copa de vino griego rosado Katogi Averoff, exclusivo de OPA!. Este rosado semi-seco, elaborado con la uva Xinomavro en una de las bodegas más antiguas de Grecia, se distingue por ser refrescante, delicado y con un agradable toque dulce.

Se recomienda hacer reservaciones llamando a Guaynabo al 787-425-0880 y para Condado al 787-946-0066.

OPA! Greek Kouzina
OPA! Greek Kouzina (Suministrada)

DRGN

Lugar: O:LV Hotel en Condado

Su brunch ofrece opciones a la carta y cuatro especiales para celebrar el día especial. Las reservaciones están disponibles a través de OpenTable.

Alba

Lugar: Hyatt Centric en Isla Verde

Reservaciones están disponibles a través de OpenTable.

Alba
Alba (Suministrada)

Roots Coastal Kitchen

Lugar: Wyndham Grand Rio Mar

Tendrán disonible un brunch especial para las madres.

Roots Coastal Kitchen
Roots Coastal Kitchen (Suministrada)

Andaluz

Lugar: Hotel Alma en el Viejo San Juan

Regalo: Una bebida de bienvenida y flores de regalo para todas las mamás que se den cita en el brunch.

Andaluz
Andaluz (Suministrada)
Tags
Día de las MadresRestaurantes
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Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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