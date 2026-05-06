Celebrar sin cocinar: opciones deliciosas para el Día de las Madres

Si este Día de las Madres prefieres cambiar la cocina por una mesa bien servida, cada vez son más los restaurantes que, para consentir a la que consiente a todos, preparan menús especiales para dar gracias con un delicioso e inolvidable momento.

Desde brunchs con mimosas hasta cenas elegantes con platos cuidadosamente diseñados para la ocasión, la oferta gastronómica en Puerto Rico invita a celebrar sin preocuparse por preparar nada en casa.

Si tu lenguaje del amor son los detalles, Sal! te comparte un listado de lugares que sin duda sorprenderán, porque a veces, el mejor regalo es compartir tiempo de calidad, y sobre todo, hacer sentir especial a quien siempre lo da todo por la familia.

Cazuela

Pueblo: Caguas

El restaurante tendra disponible un menu especial y el regular.

Para reservar puedes llamar al 787-961 4044

1919

Lugar: Condado Vanderbilt Hotel

Para reservar tu mesa debes oprimir aquí

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Mar y Rosa

Lugar: Hotel Alma en el Viejo San Juan

Espacios limitiados, llamar para separar la mesa.

Regalo: Habrá oportunidad de recibir un retrato pintado en vivo para todas las madres.

Mar y Rosa (Suministrada)

Bocaito restaurant

Pueblo: Vega Baja

Para reservar llamar o escribir vía WhatsApp al 787-807-1346. También aceptan Walk-in.

Mercado La Carreta

Lugar: Viejo San Juan

Se recomienda reservar a través de OpenTable para vivir la experiencia de la cena de cinco cursos con pareo de vinos.

Caña

Lugar: Fairmont El San Juan Hotel

Tendrán disponible un buffet brunch con música en vivo.

Bottles

Pueblos: Dorado y Guaynabo

Regalo: Una botella de vino espumoso de cortesía con las reservas realizadas entre las 10:00 y las 11:45 de la mañana. Ofrecerán un brunch especial por la ocasión.

Las reservaciones disponibles a través de OpenTable.

OPA! Greek Kouzina

Pueblos: Guaynabo y Condado

Regalo: Todas las madres que visiten el restaurante el domingo, 10 de mayo recibirán una copa de vino griego rosado Katogi Averoff, exclusivo de OPA!. Este rosado semi-seco, elaborado con la uva Xinomavro en una de las bodegas más antiguas de Grecia, se distingue por ser refrescante, delicado y con un agradable toque dulce.

Se recomienda hacer reservaciones llamando a Guaynabo al 787-425-0880 y para Condado al 787-946-0066.

OPA! Greek Kouzina (Suministrada)

DRGN

Lugar: O:LV Hotel en Condado

Su brunch ofrece opciones a la carta y cuatro especiales para celebrar el día especial. Las reservaciones están disponibles a través de OpenTable.

Alba

Lugar: Hyatt Centric en Isla Verde

Reservaciones están disponibles a través de OpenTable.

Alba (Suministrada)

Roots Coastal Kitchen

Lugar: Wyndham Grand Rio Mar

Tendrán disonible un brunch especial para las madres.

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Roots Coastal Kitchen (Suministrada)

Andaluz

Lugar: Hotel Alma en el Viejo San Juan

Regalo: Una bebida de bienvenida y flores de regalo para todas las mamás que se den cita en el brunch.