EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Regresa Raphael a Puerto Rico para celebrar a las madres

Su presentación en el Coca-Cola Music Hall será el 10 de mayo

11 de febrero de 2026 - 3:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Raphael se presenta en el Teatro Real en Madrid, España el 22 de julio de 2015. (Foto AP/Abraham Caro Marin, archivo) (Abraham Caro Marin)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El legendario cantante español Raphael, conocido mundialmente como “El Niño de Linares”, regresa a Puerto Rico luego de cuatro años de ausencia con su aclamado espectáculo “Raphaelísimo – Gira 2026”.

RELACIONADAS

La cita será el domingo 10 de mayo, Día de las Madres en Puerto Rico, en el Coca-Cola Music Hall, en una velada que promete convertirse en uno de los eventos más memorables del año.

Con una trayectoria artística que abarca más de seis décadas, Raphael es considerado una de las voces más emblemáticas de la música en español. Su estilo inconfundible, intensidad interpretativa y conexión única con el público lo han consolidado como un ícono internacional. En esta nueva gira, el artista ofrecerá un recorrido por los grandes éxitos que han marcado generaciones, en una producción elegante y cargada de emoción.

“Raphaelísimo” es más que un concierto; es una experiencia artística donde la pasión, la nostalgia y la excelencia musical se unen en un espectáculo de primer nivel.

El evento representa una oportunidad perfecta para celebrar el Día de las Madres con un regalo inolvidable: una tarde llena de música, recuerdos y momentos especiales junto a uno de los artistas más grandes de todos los tiempos.

Los boletos están disponibles desde mañana jueves 12 de febrero a las 8:00 a.m. a través de Ticketera.

La Academia Latina de la Grabación celebró anoche su Gala Persona del Año 2025 en honor a Raphael. David Bisbal elevó la energía al cantar junto a Elena Rose “En Carne Viva”. Raphael, Persona del Año 2025, deslumbró al público con un popurrí de “Qué Sabe Nadie”, “Mi Gran Noche” y “Como Yo Te Amo”.
1 / 14 | Así fue la Gala de Persona del Año 2025 del Latin Grammy . La Academia Latina de la Grabación celebró anoche su Gala Persona del Año 2025 en honor a Raphael. - Leon Bennett
