Raphael recibe su homenaje como Persona del Año de los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación celebró anoche su Gala Persona del Año 2025 en honor a Raphael, con emotivas interpretaciones de algunas de las canciones más reconocidas del cantante, a cargo de nominados actuales y pasados.

Entre ellos Aitana, Pepe Aguilar, Susana Baca, David Bisbal, Enrique Bunbury, Willy Chirino, Iván Cornejo, Kany García‘, Myriam Hernández, Eddy Herrera, Jesse & Joy, Carín León, Pablo López, Víctor Manuelle, Vanesa Martín, Víctor Martínez, Mestrinho, Gaby Moreno, Kiki Morente, Café Quijano, Fito Páez, Silvia Pérez Cruz, Carlos Rivera, Elena Rose, Rozalén, Ángeles Toledano y Néstor Torres.

Raphael fue homenajeado por sus más de seis décadas de carrera como cantante e intérprete multifacético, que lo han consolidado como un embajador de la música latina en el mundo. La velada incluyó tributos de artistas que han formado parte de su repertorio, así como de otros que quisieron celebrar su impacto y trayectoria.

La noche comenzó con una poderosa interpretación de “Yo Soy Aquél” a cargo de Enrique Bunbury, quien luego se unió a Carín León para un electrizante popurrí de “Toca Madera” y “Ahora”, esta última compuesta por Bunbury para Raphael. Café Quijano y Gaby Moreno continuaron con una versión de bolero de “Qué Tal Te Va Sin Mí”. David Bisbal elevó la energía al cantar junto a Elena Rose “En Carne Viva”, para luego emocionar al público con una conmovedora interpretación de “Como Yo Te Amo”. Jesse & Joy se unieron a Iván Cornejo para rendir homenaje a “Cierro Mis Ojos”.

Pablo López mantuvo el ímpetu con una apasionada versión de “De Tanta Gente” y luego ofreció una interpretación al piano de “Lo Saben Mis Zapatos”. Aitana se unió a López para una emotiva presentación de “Si No Estuvieras Tú”. Los íconos del rock latino Fito Páez y Rozalén presentaron una poderosa versión de “La Carta”, mientras Susana Baca y Rozalén ofrecieron una interpretación folclórica de “Chabuca, Limeña”. Kiki Morente, Ángeles Toledano y Víctor Martínez en la guitarra interpretaron “Digan Lo Que Digan”, fusionando el flamenco con percusión latina. Vanesa Martín y Kany García compartieron el escenario para “Cada Septiembre”, donde García sorprendió al debutar con su violonchelo, y luego Martín regresó junto a Carlos Rivera para una versión acústica de “A Que No Te Vas”.

Kany García y Vanesa Martín. (Leon Bennett)

La magia continuó cuando Pepe Aguilar y Myriam Hernández unieron sus poderosas voces en una interpretación de “Procuro Olvidarte”. La cantante española Silvia Pérez Cruz cautivó con “Somos”, acompañada del virtuoso acordeonista brasileño Mestrinho, entrelazando sonidos ibéricos y tropicales. La celebración alcanzó su punto culminante con Eddy Herrera, Víctor Manuelle, Néstor Torres y Willy Chirino —autor del tema—, quienes pusieron a todos a bailar con “Escándalo”.

Néstor Torres, Eddy Herrera, Víctor Manuelle y Willy Chirino. (Leon Bennett)

Raphael, Persona del Año 2025, deslumbró al público con un popurrí de “Qué Sabe Nadie”, “Mi Gran Noche” y “Como Yo Te Amo”.

Todos los artistas fueron acompañados por la Philharmonic Orchestra Project (“POP”). Los ingresos de la Gala Persona del Año 2025 se destinarán a la labor benéfica de la Fundación Cultural Latin Grammy.