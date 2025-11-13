Latin Grammy 2025 ya está aquí: esto es lo que puedes esperar y cómo verlo

Tras la gran fiesta del 25 aniversario celebrada en Miami el año pasado, la 26ª edición de los Latin Grammy se traslada a la Ciudad del Pecado. Así es: la 2025 edición de los Grammy Latinos ya está aquí y vuelve a Las Vegas. ¿Qué te espera?

Mucho Bad Bunny. Eso es seguro. La superestrella puertorriqueña encabeza la lista con 12 nominaciones, destronando al productor y compositor Édgar Barrera -conocido por su trabajo con Bad Bunny, así como con Madonna, Karol G, Peso Pluma, Shakira, Grupo Frontera y otros-, que ya encabezó la lista en 2023 y 2024 con 13 y 9 nominaciones, respectivamente.

Barrera está empatado con el dúo argentino de hip-hop CA7RIEL & Paco Amoroso con el segundo mayor número de nominaciones. Tienen 10 cada uno.

1 / 27 | Los logros históricos de Bad Bunny . Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. - Teresa Canino Rivera 1 / 27 Los logros históricos de Bad Bunny Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. Teresa Canino Rivera Compartir

Los Grammy Latinos se transmitirán en vivo por las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8:00 p.m. hora del Este desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Un pre-show de una hora comenzará a las 7:00 p.m. hora del Este.

PUBLICIDAD

Este año, los Grammy Latinos han introducido una nueva categoría de música para medios visuales. Reconocerá la música original para películas, programas de televisión, videojuegos y otros medios visuales. Para que un proyecto participe en esta categoría, debe presentar ritmos latinos o estar compuesto por alguien de ascendencia iberoamericana.

También han añadido una nueva categoría de canción de raíces. Este premio se concederá a los compositores de nuevas grabaciones inéditas que reflejen las tradiciones y raíces de diversas comunidades, culturas o grupos sociales, especialmente los de origen hispanoamericano, ya sea en español, portugués o lenguas o dialectos indígenas.

En la edición de este año actuarán Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Karol G, Marco Antonio Solís, Chuwi, Fuerza Regida y su cantante Jesús Ortiz Paz, Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte, además de la Persona del Año 2025 de los Grammy Latinos, Raphael.

Entre los ganadores anteriores figuran Carlos Vives, Persona del Año 2024, así como Juanes, Laura Pausini, Marco Antonio Solís y Rubén Blades, entre otros.