6 producciones modernas en Netflix con mensajes sanadores
Son muchas las producciones contemporáneas que están cargadas de elementos positivos
1 de abril de 2026 - 11:10 PM
1 de abril de 2026 - 11:10 PM
En los últimos años, el cine y las series han apostado por historias que no solo entretienen, sino que también reconfortan el alma y dejan mensajes positivos. Estas producciones modernas hablan de esperanza, fe, resiliencia, familia y segundas oportunidades, a través de personajes que enfrentan grandes desafíos y logran transformarlos en aprendizajes de vida. Ya sea desde la música, la fe, el amor familiar o la superación personal, estas seis propuestas invitan a reflexionar, emocionarse y recordar durante estos días de Semana Santa, que incluso en los momentos más difíciles siempre hay espacio para la luz y la sanación.
Año: 2025
Formato: Película
Protagonistas: Joel Courtney, John Corbett, Stephanie Szostak
En esta conmovedora película biográfica, un niño que sobrevive a quemaduras graves y que se enfrenta a adversidades inimaginables, transforma su pasado en un mensaje de esperanza y resiliencia.
Año: 2024
Formato: Película
Esta película narra la historia de Bárbara Anderson, una madre cuyo hijo tiene parálisis cerebral. La historia está basada en hechos reales y en un libro con el mismo nombre. La película muestra cómo la mujer lucha para conseguir el tratamiento médico que su hijo Lucca necesita después de recibir un diagnóstico grave. También habla de las dificultades que viven las personas con discapacidad, al igual de quienes las cuidan, y destaca la importancia del apoyo de la familia.
Protagonistas: Bárbara Mori, Juan Pablo Medina y Julián Tello
Año: 2021
Plataforma: Netflix
Protagonistas: Evin Quinn, Bailee Madison y Jahbril Cook
Este divertido musical presenta la historia del problemático joven Will Hawkins, quien al no tener muy claro dónde ir, es persuadido a ir un campamento de verano, sin saber que era un campamento espiritual. Su instinto es correr, pero encuentra un amigo, una figura paterna e incluso una chica que despierta su corazón. Sobre todo, finalmente encuentra un hogar.
Año: 2021
Plataforma: Netflix
Protagonistas: Jimmy Gonzales, Dennis Quaid y Anthony González
Con tal de salvar a un orfanato con problemas financieros, su encargado y varios niños se asocian con un fracasado capitán de barco para disputar una competencia de pesca y tener la oportunidad de ganar una buena cantidad de dinero para ayudar a la institución.
Año: 2024
Formato: Película
Protagonistas: Noa Cohen, Ido Tako y Anthony Hopkins
En esta historia sobre el paso a la edad adulta, María es rechazada tras una concepción sobrenatural y se ve obligada a huir cuando la insaciable sed de poder de Herodes desata una persecución asesina contra su recién nacido.
Año: 2024
Formato: Docuserie
Protagonista: Charles Dance, Clarke Peters, Avi Azulay
Esta esclarecedora serie documental narra la extraordinaria vida de Moisés como príncipe, profeta y mucho más, con las perspectivas de teólogos e historiadores.
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