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6 producciones modernas en Netflix con mensajes sanadores

Son muchas las producciones contemporáneas que están cargadas de elementos positivos

1 de abril de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz Noa Cohen es la protagonista de la película "Mary" de Netflix. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

En los últimos años, el cine y las series han apostado por historias que no solo entretienen, sino que también reconfortan el alma y dejan mensajes positivos. Estas producciones modernas hablan de esperanza, fe, resiliencia, familia y segundas oportunidades, a través de personajes que enfrentan grandes desafíos y logran transformarlos en aprendizajes de vida. Ya sea desde la música, la fe, el amor familiar o la superación personal, estas seis propuestas invitan a reflexionar, emocionarse y recordar durante estos días de Semana Santa, que incluso en los momentos más difíciles siempre hay espacio para la luz y la sanación.

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