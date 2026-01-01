15 estrenos de Netflix y otras plataformas de “streaming” para disfrutar en enero

Prepárate para un enero lleno de emociones en tus plataformas favoritas. Desde dramas intensos y romances inesperados hasta aventuras épicas y documentales fascinantes, el 2026 arranca con historias para todos los gustos. Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Disney+, entre otras, traen series y películas que prometen atraparte desde el primer episodio. Por eso, aquí te dejo con algunos de los estrenos que no te puedes perder este mes que recién empieza.

Run Away

Estreno: 1 de enero de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: Simon (James Nesbitt) tenía la vida perfecta hasta que su hija mayor, Paige (Ellie de Lange), huye de su casa. Al encontrarla en un parque, vulnerable y sumida en las drogas, intenta traerla de vuelta, pero un enfrentamiento violento complica todo. Simon pierde a su hija nuevamente y se ve obligado a sumergirse en un submundo peligroso para recuperarla, descubriendo secretos que podrían destruir a su familia para siempre.

Amor de oficina

Estreno: 1 de enero de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: Graciela (Ana Gonzalez Bello) es una profesional ambiciosa que, tras una noche de pasión con un desconocido llamado Mateo (Diego Klein), descubre que él es su principal rival por el puesto de CEO en su empresa. Lo que comienza como una feroz batalla corporativa, se transforma en un desafío personal donde ambos descubrirán que su mayor obstáculo podría ser, en realidad, lo que siempre han estado buscando.

Sigue mi voz

Estreno: 2 de enero de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

De qué trata: Tras una crisis de salud que la mantiene encerrada en casa por 76 días, Klara (Berta Castañé) se obsesiona con el programa de radio “Sigue mi voz”. Mientras Klara intenta superar sus miedos para volver a salir al mundo, busca la manera de conocer al locutor cuya voz le devolvió la esperanza.

The Pitt (Temporada 2)

Estreno: 8 de enero de 2026

Plataforma: HBO Max

Formato: Serie

De qué trata: Esta galardonada serie médica regresa para explorar los desafíos diarios de los trabajadores de la salud en un hospital en Pittsburgh. Con episodios nuevos semanalmente, esta temporada profundiza en los sacrificios personales y los dilemas éticos que enfrentan los médicos en un sistema al borde del colapso. La serie está protagonizada por Noah Wyle.

His & Hers

Estreno: 8 de enero de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: Anna (Tessa Thompson) vive en Atlanta, alejada de su carrera como presentadora de televisión, hasta que un asesinato en su pueblo natal la motiva a investigar por su cuenta. Sin embargo, el detective Jack Harper (Jon Bernthal) sospecha de su repentino interés en el caso, creando un juego de tensiones donde la verdad depende de quién cuente la historia... Porque alguien siempre está mintiendo.

People We Meet on Vacation

Estreno: 9 de enero de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De qué trata: Basada en el ‘bestseller’ de Emily Henry, esta película sigue a Poppy (Emily Bader) y Alex (Tom Blyth), mejores amigos con personalidades opuestas que han vacacionado juntos cada verano por una década. Tras un distanciamiento, deciden hacer un último viaje para reparar su amistad, enfrentándose finalmente a la pregunta de si son realmente el uno para el otro.

Machos Alfa (Temporada 4)

Estreno: 9 de enero de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: En esta nueva temporada, los protagonistas de esta hilarante serie deciden enfrentar juntos la crisis de los cuarenta años, alquilando un apartamento compartido. Entre retiros espirituales para recuperar su masculinidad y nuevos modelos familiares, descubrirán que la convivencia y la madurez son mucho más complicadas de lo que imaginaban, incluso durante unas vacaciones en Punta Cana.

Pole to Pole

Estreno: 14 de enero de 2026

Plataforma: Hulu / Disney+

Formato: Serie Documental

De qué trata: Will Smith recorre los siete continentes en una expedición de 100 días, desde la Antártida hasta el Ártico. Acompañado de expertos, se enfrenta a desafíos extremos como escalar montañas y bucear bajo el hielo, mientras explora conexiones humanas profundas con comunidades indígenas y realiza descubrimientos científicos sobre el futuro del planeta.

Hijack (Temporada 2)

Estreno: 14 de enero de 2026

Plataforma: Apple TV+

Formato: Serie

De qué trata: En esta nueva entrega de esta serie de acción, la tensión se traslada a las profundidades de Berlín. Un tren subterráneo es secuestrado con cientos de pasajeros a bordo, y Sam Nelson (Idris Elba) se encuentra nuevamente en medio de la crisis, tratando de negociar y salvar vidas mientras las autoridades en la superficie luchan contra el tiempo.

Agatha Christie’s Seven Dials

Estreno: 15 de enero de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: Ambientada en la Inglaterra de 1925, una broma pesada durante una fiesta en una casa de campo termina en un asesinato. La curiosa Lady Eileen ‘Bundle’ Brent (Mia McKenna-Bruce) asume el papel de detective, para desenredar una conspiración escalofriante que cambiará su vida y sacudirá los cimientos de la alta sociedad.

The Rip

Estreno: 16 de enero de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De qué trata: Un equipo de policías de Miami (Matt Damon y Ben Affleck) encuentra millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado. A medida que la noticia sobre el tamaño del botín se filtra, la desconfianza empieza a fracturar al grupo, llevándolos a cuestionar sus lealtades y en quién pueden confiar realmente, mientras fuerzas externas intentan arrebatarles el dinero.

A Knight of the Seven Kingdoms

Estreno: 18 de enero de 2026

Plataforma: HBO Max

Formato: Serie

De qué trata: Este es un nuevo capítulo en el universo de “Game of Thrones”. Ambientada un siglo antes de los eventos de la serie original, narra las aventuras de Ser Duncan The Tall (Peter Claffey), un caballero errante muy ingenuo, pero valiente, y su pequeño escudero Egg (Dexter Sol Ansell), quienes recorren Westeros, enfrentándose a grandes peligros.

Kidnapped: Elizabeth Smart

Estreno: 21 de enero de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Documental

De qué trata: Este documental relata en la propia voz de Elizabeth Smart su secuestro a los 14 años y los nueve meses que pasó en cautiverio. A través de entrevistas exclusivas y material inédito, se explora el impacto emocional en su familia y su increíble resiliencia para sobrevivir y sanar tras el trauma.

Wonder Man

Estreno: 27 de enero de 2026

Plataforma: Disney+

Formato: Serie

De qué trata: Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) es un actor que intenta triunfar en Hollywood. Su vida cambia cuando consigue el papel de su vida en una película de superhéroes, pero pronto descubre que la línea entre la ficción y la realidad se desdibuja, dándole una perspectiva irónica sobre la industria del entretenimiento.

Bridgerton (Temporada 4)

Estreno: 29 de enero de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie