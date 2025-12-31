Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

J Balvin y Residente cierran el 2025 en paz y ponen fin a años de diferencias

Luego de hacer las paces con Bad Bunny, el reguetonero colombiano publicó un emotivo mensaje junto al rapero boricua

31 de diciembre de 2025 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
J Balvin y Residente. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Sin duda alguna, el mes de diciembre fue uno que puede resumirse en una sola palabra: “reconciliación”. De cara al 2026, algunas celebridades decidieron dar un paso adelante, “pasar la página” y dejar los resentimientos o malos entendidos atrás para culminar el año con paz, específicamente en el género urbano.

RELACIONADAS

Prueba de ello fue J Balvin, quien, luego de hacer las paces con el artista puertorriqueño Bad Bunny, reconciliándose sobre el escenario en Ciudad de México en medio de la gira de conciertos “Debí tirar más fotos”, ha dejado también atrás viejas rencillas con el rapero boricua Residente. El reguetonero colombiano lo reveló a través de una publicación el último día del 2025.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, sostuvo el intérprete de “No me conoce”, acompañado de una fotografía junto a René Pérez Joglar.

La controversia con Residente se remonta al 2021, cuando el colombiano instó a los intérpretes del género urbano a no asistir a la entrega de los Latin Grammy porque, a su entender, no estaban siendo valorados por la Academia.

Ante estos señalamientos, el rapero boricua le respondió lo siguiente a través de un video: “Para entender por qué estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy?”.

Lo que en aquel momento parecían simplemente diferencias de opiniones escaló cuando Residente realizó el BZRP Music Sessions #49, con el productor argentino Bizarrap, y grabó una “tiraera” contra J Balvin.

Años después, Bad Bunny —con quien J Balvin grabó varios éxitos e incluso un álbum, “Oasis”— pareció tomar partido por su compatriota en la controversia y también realizó su propia “tiraera” en el tema “THUNDER Y LIGHTNING”, del álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, lanzado en 2023.

J Balvin, Residente, Bad Bunny, Despedida de año, Reguetón
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Entretenimiento
