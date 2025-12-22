Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Esto fue lo que Bad Bunny y J Balvin se dijeron en su reconciliación pública

El exponente colombiano fue el invitado del la estrella boricua el su último concierto en México de su gira mundial

22 de diciembre de 2025 - 9:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny, izquierda, y J Balvin han colaborado en múltiples ocasiones a lo largo de sus carreras.
Bad Bunny, izquierda, y J Balvin trabajaron juntos en el 2019 para el lanzamiento del disco "Oasis". (Andre Kang)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más esperados por los fanáticos del género urbano durante el último concierto que ofreció la noche del domingo en el Estadio GNP, en México, como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour.

El escenario mexicano fue testigo de que Bad Bunny y J Balvin ya dejaron atrás el distanciamiento que marcó su relación en los últimos años al reconciliarse públicamente en un emotivo reencuentro.

El Conejo Malo, -que como parte de sus conciertos ha tenido un gran desfile de invitados especiales-, invitó al colombiano J Balvin al escenario. Allí ambos artistas intercambiaron mensajes en los que reconocieron sus diferencias del pasado y destacaron que existe un respeto mutuo entre ellos.

Supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo y lo que representa para todos los latinos en el mundo entero. Porque es un hombre trabajador y siempre supimos que iba a ser una gran estrella de la música y para mí es un honor compartir contigo y también quiero agradecerte porque me has enseñado mucho. Gracias, me inspiraste mucho”, afirmó J Balvin a Bad Bunny sobre el escenario.

Quiero decirte que te admiro, que te quiero a ti, a tu familia, a a tu mamá y tu papá... El pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado”, anadió J Balvin a la estrella puertorriqueña tras un fuerte abrazo en medio de gritos de la audiencia.

Bad Bunny, de inmediato, respondió el mensaje de su colega al aclarar que de forma privada ambos habían sostenido una conversación hace unas semanas en la valoraron el respeto y cariño entre ambos.

Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho y que te quiero mucho”, señaló, Bad Bunny, a su vez que reconoció que en su momento lle ofreció disculpas por cualquier diferencia y anoche volvió a reiterarlo en el escenario.

Tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartirlo en tarima, y qué bueno que fue aquí en México”, explicó Bad Bunny.

El distanciamiento entre ambos se produjo después del lanzamiento del álbum Oasis en 2019, proyecto que ambos hicieron juntos. Cabe destacar que ninguno de los dos artistas en todo este tiempo revelaron las razones de su distanciamiento.

J Balvin y Bad Bunny interpretaron juntos “La canción” y “Que pretendes”.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
