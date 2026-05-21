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Estos son los 15 participantes de la segunda temporada de “¡Claro que baila!”

Wapa Televisión ofreció los detalles de la competencia de baile local

21 de mayo de 2026 - 5:02 PM

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El panel de jueces estará compuesto nuevamente por Lumarie Landrau Fernández, Sophy Sanfiorenzo y Bryan Villarini. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La segunda temporada de “¡Claro Que Baila!" regresará a la pantalla de Wapa Televisión con 15 nuevas celebridades que aceptaron el reto de poner a prueba sus destrezas en el baile, con la meta de coronarse como el mejor en el diamante y llevarse a casa el premio de $40,000.

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La nueva temporada de la competencia de baile local estrenará el próximo martes, 26 de mayo, a las 7:00 p.m.

Según se informó durante la conferencia de prensa, la conducción contará estará con nueva animadora: la presentadora de “Viva la tarde”, Diane Ferrer.

Además, el panel de jueces estará compuesto nuevamente por los bailarines profesionales Sophy Sanfiorenzo, Bryan Villarini y Lumarie Landrau Fernández.

“Esta nueva edición de ‘Claro Que Baila’ representa uno de los proyectos de entretenimiento más ambiciosos de nuestra programación local. Es una producción retante, dinámica y diseñada para conectar con toda la familia, mientras continuamos apostando al talento y a las producciones hechas en Puerto Rico. Tenemos los elementos para que repita como una de las producciones favoritas en los hogares; contamos con un cuerpo de baile excepcional, con personalidades variadas y queridas en el país, y con un gran equipo de producción, todos dispuestos a dejarlo todo en el diamante”, expresó el presidente de Programación, Promociones y Producción de WAPA TV y CCO de Hemisphere Media Group, Jimmy Arteaga.

¿Quiénes son los 15 participantes?

Participantes de la segunda temporada de "¡Claro que baila!".
Participantes de la segunda temporada de "¡Claro que baila!". (Suministrada)

Entre los confirmados para esta temporada se encuentran Saritza Alvarado, Allen Yadiel, Adriana Fontánez, Bryan Reyes, Patricia Corcino, Chicle Clown, Samarys Barbot, Ricardo Álvarez, Heyda Salamán, Iván De Jesús Jr., Alyssa Hunter, Gustavo Ortiz “D´Gentledog”, Jennifer Fungenzi, Jesse Calderón y Neira Ortiz.

Además de las transmisiones por WAPA Televisión, el programa también podrá verse a través de WAPA Orlando y WAPA+.

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Wapa TVReality ShowsBailes
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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