¿Roselyn Sánchez estará en “¡Claro que baila! 2″ de Wapa Televisión?

La actriz, cantante y modelo puertorriqueña Roselyn Sánchez se encuentra en plena promoción de la película “Diario, mujer y café” donde también se estrena como directora de cine.

En la conversación, que también contó con la presencia de Karla Monroig,Marisé “Tata” Álvarez, Angelique “Burbu” Burgos y Angélica Vale, Sánchez conversó sobre los proyectos que le esperan después del estreno de la película. Uno de los compromisos, dijo, está relacionado con el baile.

Según la intérprete de “Elena Delgado” en la serie “Without a Trace” “prontó” hará “algo relacionado con baile”. Aunque con un poco de nervios, Sánchez aseguró que abrazará la oportunidad con mucha valentía.

¿Será que la audiencia boricua podrá verla en la segunda temporada de “¡Claro que baila!″ de Wapa Televisión? La primera temporada, cuya presentadora fue, precisamente, Monroing, fue conquistada por la exreina de belleza Karla Guilfú Acevedo.