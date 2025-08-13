Opinión
13 de agosto de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Roselyn Sánchez estará en “¡Claro que baila! 2″ de Wapa Televisión?

La actriz puertorriqueña participó esta noche en el programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo donde conversó de sus próximos proyectos

13 de agosto de 2025 - 9:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz, bailarina y presentadora puertorriqueña, Roselyn Sánchez, se destacó como presidenta del jurado de la décima temporada de "Mira Quién Baila All Stars". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La actriz, cantante y modelo puertorriqueña Roselyn Sánchez se encuentra en plena promoción de la película “Diario, mujer y café” donde también se estrena como directora de cine.

Además de Sebella y Dylan, sus dos hijos con el actor estadounidense Eric Winter, el filme supone su tercer parto, según expresó esta noche en entrevista con Raymond Arrieta en “Raymond y sus amigos” de Telemundo.

En la conversación, que también contó con la presencia de Karla Monroig,Marisé “Tata” Álvarez, Angelique “Burbu” Burgos y Angélica Vale, Sánchez conversó sobre los proyectos que le esperan después del estreno de la película. Uno de los compromisos, dijo, está relacionado con el baile.

Según la intérprete de “Elena Delgado” en la serie “Without a Trace” “prontó” hará “algo relacionado con baile”. Aunque con un poco de nervios, Sánchez aseguró que abrazará la oportunidad con mucha valentía.

¿Será que la audiencia boricua podrá verla en la segunda temporada de “¡Claro que baila!″ de Wapa Televisión? La primera temporada, cuya presentadora fue, precisamente, Monroing, fue conquistada por la exreina de belleza Karla Guilfú Acevedo.

Hermes Croatto y Roselyn SánchezJessica Beltrán, Roselyn Sánchez y Dra. Anna Di MarcoFrancis Rosa
1 / 8 | Roselyn Sánchez celebra el final de la grabación de su nueva película . Hermes Croatto y Roselyn Sánchez - Suministrada

Tags
Roselyn Sáncheztelevisión¡Claro que baila!Wapa TVReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
