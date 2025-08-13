¿Roselyn Sánchez estará en “¡Claro que baila! 2″ de Wapa Televisión?
La actriz puertorriqueña participó esta noche en el programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo donde conversó de sus próximos proyectos
13 de agosto de 2025 - 9:35 PM
13 de agosto de 2025 - 9:35 PM
La actriz, cantante y modelo puertorriqueña Roselyn Sánchez se encuentra en plena promoción de la película “Diario, mujer y café” donde también se estrena como directora de cine.
Además de Sebella y Dylan, sus dos hijos con el actor estadounidense Eric Winter, el filme supone su tercer parto, según expresó esta noche en entrevista con Raymond Arrieta en “Raymond y sus amigos” de Telemundo.
En la conversación, que también contó con la presencia de Karla Monroig,Marisé “Tata” Álvarez, Angelique “Burbu” Burgos y Angélica Vale, Sánchez conversó sobre los proyectos que le esperan después del estreno de la película. Uno de los compromisos, dijo, está relacionado con el baile.
Según la intérprete de “Elena Delgado” en la serie “Without a Trace” “prontó” hará “algo relacionado con baile”. Aunque con un poco de nervios, Sánchez aseguró que abrazará la oportunidad con mucha valentía.
¿Será que la audiencia boricua podrá verla en la segunda temporada de “¡Claro que baila!″ de Wapa Televisión? La primera temporada, cuya presentadora fue, precisamente, Monroing, fue conquistada por la exreina de belleza Karla Guilfú Acevedo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: