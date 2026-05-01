Leslie Grace goza de su evolución como artista: “Siento que he vivido varias vidas”

Siendo una cantante estadounidense de raíces dominicanas, Leslie Grace contempla su carrera con amplias posibilidades de expansión, justo cuando la diversidad de culturas, particularmente la latina, domina cada vez más el mercado global.

Luego de una pausa de tres años en la música y en pleno lanzamiento de la producción discográfica “Amor, ¿quién eres?” -que es una profundamente arraigada a sus raíces dominicanas, pero con una propuesta que fusiona lo tropical clásico y el R&B contemporáneo-, le resulta que es el momento propicio para intérpretes como ella, que no se identifican con un género ni con un sonido en específico.

“Creo que estamos viviendo unos momentos en los que la globalización de la música, por el streaming y del arte en general, nos está dando la oportunidad de conocer al otro, a lo diferente de una manera que nunca hemos tenido la oportunidad anteriormente. Estos tiempos están hechos para artistas como yo, como Benito (Bad Bunny), Latin Mafia, Rosalía y muchos artistas que están listos para probar con diferentes sonidos fuera de lo común y llevarle a la gente algo distinto”, destacó en entrevista virtual con El Nuevo Día, en la que confesó estar muy emocionada por la reacción que provocará su nueva propuesta musical, compuesta por 14 temas.

PUBLICIDAD

Su pausa no significó desvincularse del todo de la música ni mucho menos detenerse. Por el contrario, al reconocer lo difícil que es hacer todo a la vez, Leslie Grace quiso enfocarse durante ese tiempo para adentrarse en la actuación, en un destacado papel como “Nina Rosario” en la adaptación cinematográfica de Lin-Manuel Miranda y Jon M. Chu de “In the Heights” en 2021, que le permitió combinar el canto y el diálogo dramático. Más adelante, completó el rodaje del filme de DC “Batgirl”, como “Barbara Gordon” y, aunque era una oportunidad significativa en términos de visibilidad, la película fue finalmente cancelada.

“Me siento afortunada de que cada vez que tenga la oportunidad de hablar de un proyecto, ya sea dentro del cine o una nueva canción o un álbum como ‘Amor, ¿quién eres?’, me da la oportunidad de conectar con la gente, hablar y recordar todos los momentos que he vivido a lo largo de mi carrera. Sigo aprendiendo, disfrutando y descubriendo diferentes facetas de mí”, expresó la artista con la energía y alegría que le caracteriza.

Luego de convertirse en una de las estrellas más jóvenes y exitosas de la música latina, quien comenzó su viaje musical siendo una joven de 16 años, hoy habiendo alcanzado los 31, siente la misma emoción que dan los nuevos comienzos, pero con la madurez que trae las experiencias vividas.

“Cuando pienso en mi carrera, siento que he vivido varias vidas, que he sido muy afortunada de poder tener muchas historias en diferentes etapas que he vivido, que se sienten largas, pero a la vez que todavía siento que estoy empezando. Eso es algo muy emocionante para mí”, añadió la cantante, cuya nueva etapa del proyecto más reciente arrancó el pasado año con los sencillos “Ayayay” e “Inmerecido”, temas que marcaron el tono sonoro y emocional del álbum.

PUBLICIDAD

Leslie Grace está muy entusiasmada al lanzar su segundo álbum discográfico. (Suministrada)

Mientras señala que llegó a un punto en el que sintió que no quería seguir lanzando sencillos, se propuso a realizar un disco completo, puesto que no había lanzado uno desde que tenía 17 años.

“Sí, me tomé una pausa de lanzar música y de compartirla con el público, pero mientras grababa películas también estaba componiendo y conectando con mi relación con la música de una manera personal que creo que necesitaba. Necesitaba nutrir ese proceso privado, que ya con tener una carrera desde los 16, sentía que estaba perdiendo un poquito de esa magia”, confesó la cantautora.

Según adelantó, su nueva propuesta musical contiene mucha fusión de sonidos, aunque es muy tropical con ritmos como reguetón, el merenguetón y la bachata, que nunca puede faltar, y hasta un poco de afrobeats.

“Siempre en lo vocal trato de traer ese feeling de R&B y jugar con diferentes géneros que me permiten lucir la voz dentro de ese estilo. He tenido la fortuna de trabajar con diferentes productores que son amigos y colaboradores míos, que admiro mucho, y el punto era tratar de crear un viaje de sonido que reflejaran las diferentes facetas del amor, que a veces pueden ser contradictorias. Un día te sientas en una relación con esas maripositas que son emocionantes, en otra etapa puedes sentirte heartbroken y en otra etapa puedes sentirte con miedo a lanzarte a un amor real. Entonces queríamos reflejar eso, no solamente en la letra, pero también en los sonidos que se sienten”, agregó.

PUBLICIDAD

Con el tema “Tú supiste?” en colaboración con el dúo musical dominicano Martox, resaltó que estará lanzando este 1 de mayo su anhelada producción musical, de la que ya han ofrecido algún adelanto en las promociones publicitarias y está teniendo una buena reacción de la gente, incluyendo una audiencia nueva, que la ha conocido a través de las películas y que no sabían que tenía una carrera dentro de la música antes de empezar a actuar.

Asimismo, asegura que está experimentando “algo muy lindo”, al ver cómo sus distintas audiencias se están juntando ahora con este proyecto, que refleja donde está musical y creativamente como artista.