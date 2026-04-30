Se define la semifinal de “Super Chef Celebrities 5″
Entre el calor de las hornillas y el reloj en contra, la cocina de Wapa Televisión se prepara para su duelo más decisivo
30 de abril de 2026 - 4:59 PM
30 de abril de 2026 - 4:59 PM
Tres nombres, tres chef coats y un solo sueño. Edwin Emil Moró, Mela Pabón y Miguel “Ali” Berdiel finalmente visten el uniforme que los acredita como semifinalistas, pero el camino hacia la gran final es ahora más estrecho que nunca.
Entre el calor de las hornillas y el reloj en contra, la cocina de Wapa Televisión se prepara para su duelo más decisivo.
La audiencia, mientras tanto, será testigo de los encuentros más esperados de la temporada. Cabe mencionar que los actores Erik “Chicho” Rodríguez y Laura Alemán ya habían obtenido el pase a la ronda semifinal.
La quinta temporada de “Super Chef Celebrities” estrenó el pasado martes, 3 de febrero, a las 7:00 p.m. con la participación de 18 celebridades provenientes del deporte, las redes sociales, la música, la actuación y comentaristas deportivos. Ellos lo dieron todo por el gran premio de $40,000.
En el panel de jueces revalidaron la chef Giovanna Huyke, el chef Enrique Piñeiro y el chef Héctor Rosa. La conducción, por su parte, estuvo a cargo del animador que ha acompañado el formato desde sus inicios, Luis Ponce.
Las ganadoras de las pasadas temporadas de “Super Chef Celebrities” son la periodista Saudy Rivera y los creadores de contenido Gabriela Quiñones, Natasha Isel, Franco Micheo y Luis “Bebesauro” Morales.
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