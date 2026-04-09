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Vivianie Diaz se retira de “Super Chef Celebrities”: “Hay sueños que no se pueden seguir posponiendo”

La presentadora se dedicará a prepararse para competir en Miss Universe Puerto Rico 2026

9 de abril de 2026 - 9:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vivianie Diaz se despidió del programa entre lágrimas. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde su coronación como Teen Universe en 2014 hasta su histórico puesto como tercera finalista en Miss Grand International 2021, Vivianie Diaz Arroyo ha demostrado que su paso por las pasarelas no es solo cuestión de estética, sino de una disciplina inquebrantable que hoy la posiciona como una de las grandes favoritas a Miss Universe Puerto Rico 2026.

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El anuncio de su aspiración al título nacional ha paralizado las redes sociales. Diaz, una de las reinas más queridas y solicitadas por la fanaticada en los últimos años, regresa al escenario para buscar la corona que le permita representar a la isla como anfitriona y embajadora global.

Lo anterior, sin embargo, llegó justo cuando brillaba en la “Super Cocina” de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión. Esta noche, la emprendedora dio a conocer el desenlace de su paso por la competencia.

“Hay momentos en la vida en los que tomar decisiones difíciles se convierte en la manera más honesta de honrar nuestras metas. Hoy quiero compartir con ustedes una decisión muy importante para mí: he decidido retirarme de la competencia de ‘Super Chef Celebrities’”, dijo a través de sus redes sociales.

Diaz agregó: “No ha sido una decisión fácil, porque cuando una experiencia te sorprende, te reta y te regala tanto, soltarla también duele pero mi deseo de ser MUPR no nació ahora; es una meta que llevo años trabajando con disciplina, entrega, mucha fe y la vida me ha enseñado que hay sueños que no se pueden seguir posponiendo”.

El camino, según expuso, “también me ha llevado a entender que para ir detrás de lo que realmente anhelas, a veces también hay que pausar, reorganizar y apostar por ti sin miedo”.

La reina de belleza agradeció a la producción y a los jueces por la oportunidad. Para ellos tuvo una dedicatoria especial.

“Por inculcar en mí un respeto aún más profundo por el arte de cocinar, a mis compañeros por cada momento compartido, y a ustedes, los televidentes, por recibirme en sus hogares y abrazarme con tanto cariño. Su apoyo ha significado muchísimo para mí”, expresó.

La comunicadora cerró este capítulo “con profunda gratitud por todo lo vivido y con el corazón lleno de esperanza por todo lo que está por venir”.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.El trovador y empresario Julio César Sanabria formará parte de la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. El comediante Edwin Emil Moró, por su parte, dijo que es experto en la confección de "huevos hervidos".
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada
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Super Chef CelebritiesWapa TVMiss UniversetelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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