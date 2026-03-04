Opinión
Alwin Vázquez desea fundar un comedor comunitario tras su salida de “Super Chef Celebrities 5″

“Aprendí que soy más fuerte y valiente de lo que yo pensaba”, dijo el creador de contenido

4 de marzo de 2026 - 8:54 AM

Alwin Vázquez prefiere enfocarse en todo lo aprendido durante su estancia. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño

Más que ingredientes y sartenes, Alwin Vázquez llevó a la cocina de “Super Chef Celebrities 5″ el espíritu de superación del residencial Luis Llorens Torres. Como líder comunitario y cantante, su participación se convirtió en un mensaje de esperanza con el que demostró que los sueños se cocinan con fe y disciplina.

Anoche, el intérprete de “Celebra” se convirtió en el participante “achicharrado” más reciente. Lejos de sentarse a lamentar, el filántropo prefiere enfocarse en las lecciones aprendidas dentro del “reality show” de Wapa Televisión.

“Aprendí que soy más fuerte y valiente de lo que yo pensaba. Aprendí la importancia de lo que es la organización no solamente en la cocina, sino en todos los ambientes. ‘Super Chef Celebrities’ me ayudó en todas las facetas de mi vida”, dijo Vázquez en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Sin el estrés y la tensión que se vive en la “Super Cocina”, el exponente calificó su estancia como “tremenda experiencia”. Desde niño, mencionó, siempre soñó con estar en la televisión.

A lo largo de su carrera como creador de contenido, Vázquez ha logrado una comunidad que al menos en Instagram reúne más de 45,000 seguidores. “Super Chef Celebrities 5″, asimismo, ha sido la plataforma que le ha permitido sentir todo este respaldo.

“Es bien bonito sentir el apoyo de la gente. No ha habido un lugar donde yo me he metido que la gente no me pare. Las señoras me detienen: ‘mira, ven acá que te tengo que dar un consejo. Tienes que organizarte’. Entonces fue bien bonito, sobre todo los nenes que me siguen, los que yo represento, la comunidad de Llorens Torres”, mencinó.

Por otro lado, el influencer contó una anécdota que vivió junto a su hijo. El momento sirvió para convencerse de que va por el camino correcto.

“Estábamos revisando las libretas de los nenes y en el salón una maestra hizo una dinámica en la que ellos tenían que contar una historia especial. Cuando revisamos las libretas, vimos que mi hijo escribió ‘viendo a mi papá en ‘Super Chefs’. Esa fue su historia que él presentó. Para mí fue algo muy especial”, narró emocionado.

Si regresaría o no por una posible revancha a la “Super Cocina”, sin pensarlo, el cantante dijo que sí. Ahora, piensa, se integraría con mayor madurez.

“Con más conocimiento. Voy a estar de lleno trabajando en un comedor totalmente gratis. Ese es mi sueño. Lo tenía en mi corazón y cuando acepté la llamada de ‘Super Chef’ esto me aseguró que voy por el camino correcto. Ese es mi plan ahora. Nos vamos a enfocar a través de la fundación, en buscar un lugar disponible donde podamos brindar y añadir alimentos”, concluyó.

