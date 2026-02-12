Kiria Tapia presenta “las mejores chuletas” en “Super Chef Celebrities 5″
La boxeadora aficionada quedó salvada automáticamente
12 de febrero de 2026 - 3:34 PM
12 de febrero de 2026 - 3:34 PM
Tras una semana de ausencia, anoche, finalmente, el presentador Luis Ponce regresó a “Super Chef Celebrities 5″ de Wapa Televisión. El regreso del comediante fue motivo de alegría, sobre todo para Linnette Torres, quien ha trabajado con él en el teatro.
El regreso de Ponce, de igual modo, dio paso a las tradicionales bromas que se viven en la “Super Cocina”. Por ejemplo, durante la compra, el animador le dijo a Bert que tenía que coger el achiote, el creador de contenido le hace caso y cuando llega a dejar la compra en la estación se dio cuenta que no estaba en la lista de ingredientes.
En esta ocasión el grupo de participantes preparó guiso de vegetales con chips de viandas, chuletas con mantequilla de romero con papas y Panna cotta de vainilla con rasberries.
“Mela”, muy enfocada, fue la primera en dejar su postre en la nevera. Gracias a su rapidez le dio tiempo para leerle el horóscopo a Ponce.
En lo que muchos consideraron como una jugada inesperada, Kiria Tapia ganó la “Espátula Roja” y activó el “Guayo”. En esa línea, apostó a que sus chuletas con mantequilla de romero y ajo serían las mejores de la noche.
La boxeadora aficionada quedó salvada automáticamente. Alí Berdiel, Torres y “Mela”, de igual manera, fueron salvados.
Bert y Gerardo Rivas, por el contrario, pasaron a la “Vara”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: