Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Calabaza o melocotón?: lo que le pasó a Ocean Pabón en “Super Chef Celebrities”

El creador de contenido será uno de los protagonistas de la primera “Noche de Fogón” de la quinta temporada

7 de febrero de 2026 - 2:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ocean Pabón se destaca como cantante y creador de contenido. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

De ser el hijo del reconocido productor Jorge “Molusco” Pabón a forjar su propio nombre en los medios, Ocean Pabón ha transitado un camino de crecimiento personal y profesional frente a las cámaras. Lo que comenzó con participaciones en los proyectos de su padre ha evolucionado hacia una carrera como creador de contenido, cantante e influencer.

RELACIONADAS

El joven de 21 años fue confirmado como uno de los 18 participantes de la quinta temporada de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión. Al presentarse, Pabón indicó que le gustaba cocinar y que había aprendido algunas cosas en TikTok.

Lo anterior parece más que suficiente para destacarse en la “Super Cocina”. Su debut, sin embargo, no tuvo los mejores resultados y fue enviado a “la vara” junto a la comentarista deportiva Xiomara Rios.

El creador de contenido, de igual modo, tuvo una confusión en el “Supermercado Econo” que dejó a sus compañeros sorprendidos. Hasta Saudy Rivera, primera ganadora de la competencia, “puso el grito en el cielo” a través de las redes sociales.

“Dime que este es el melocotón, ¿verdad?”, preguntó mientras agarraba una calabaza. A pesar de que Rios y Edwin Emil Moró le dijeron que estaba equivocado, Pabón subrayó: “Este es mi melocotón, pa’ que sepan”.

Anoche se enfrentó el primer grupo de participantes que fueron enviados a “la vara”. Ríos y el trovador Julio César Sanabria lograron satisfacer al jurado.

“Pasan al fogón Alwin (Vázquez), Bert, Ocean y Kiria (Tapia). ¡Nos vemos el lunes en la primera Noche de Fogón!”, anunció la producción.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.El trovador y empresario Julio César Sanabria formará parte de la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. El comediante Edwin Emil Moró, por su parte, dijo que es experto en la confección de "huevos hervidos".
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada
Tags
Super Chef CelebritiestelevisiónReality ShowsCocinaWapa TV
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 7 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: