¿Calabaza o melocotón?: lo que le pasó a Ocean Pabón en “Super Chef Celebrities”
El creador de contenido será uno de los protagonistas de la primera “Noche de Fogón” de la quinta temporada
7 de febrero de 2026 - 2:19 PM
De ser el hijo del reconocido productor Jorge “Molusco” Pabón a forjar su propio nombre en los medios, Ocean Pabón ha transitado un camino de crecimiento personal y profesional frente a las cámaras. Lo que comenzó con participaciones en los proyectos de su padre ha evolucionado hacia una carrera como creador de contenido, cantante e influencer.
El joven de 21 años fue confirmado como uno de los 18 participantes de la quinta temporada de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión. Al presentarse, Pabón indicó que le gustaba cocinar y que había aprendido algunas cosas en TikTok.
Lo anterior parece más que suficiente para destacarse en la “Super Cocina”. Su debut, sin embargo, no tuvo los mejores resultados y fue enviado a “la vara” junto a la comentarista deportiva Xiomara Rios.
El creador de contenido, de igual modo, tuvo una confusión en el “Supermercado Econo” que dejó a sus compañeros sorprendidos. Hasta Saudy Rivera, primera ganadora de la competencia, “puso el grito en el cielo” a través de las redes sociales.
“Dime que este es el melocotón, ¿verdad?”, preguntó mientras agarraba una calabaza. A pesar de que Rios y Edwin Emil Moró le dijeron que estaba equivocado, Pabón subrayó: “Este es mi melocotón, pa’ que sepan”.
Anoche se enfrentó el primer grupo de participantes que fueron enviados a “la vara”. Ríos y el trovador Julio César Sanabria lograron satisfacer al jurado.
“Pasan al fogón Alwin (Vázquez), Bert, Ocean y Kiria (Tapia). ¡Nos vemos el lunes en la primera Noche de Fogón!”, anunció la producción.
