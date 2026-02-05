Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se estrena el segundo grupo de “Super Chef Celebrities 5”

La presentadora Catherine Castro, de igual forma, asumió la conducción del programa en sustitución de Luis Ponce

5 de febrero de 2026 - 9:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mela Pabón y Bert durante la evaluación del jurado. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El aroma a especias y la tensión palpable en el aire solo pueden significar una cosa: los fogones de “Super Chef Celebrities” se han encendido nuevamente en Wapa Televisión. Esta noche, se estrenó el segundo grupo de la quinta temporada.

En esta ocasión, las celebridades que se enfrentaron en la “Super Cocina” fueron la actriz Linnette Torres; el creador de contenido Humberto Ríos, la boxeadora profesional Kiria Tapia; la creadora de contenido, Mela Pabón; el exbaloncelista y comentarista deportivo Alí Berdiel y el músico Gerardo Rivas.

Ellos no fueron los únicos que se estrenaron en la competencia culinaria nacional. La comunicadora Catherine Castro, quien ya fungió como participante, debutó como presentadora del “show”.

“Te amo, Luis Ponce. No sabes lo nerviosa que estoy, porque tus zapatos nadie los cubre, pero me siento bendecida y honrada de que hayas pensado en mí para sustituirte mientras la rompes con tu gira de ‘stand up’. No me lo puedo creer, voy a sonar el calderóng’”, expresó Castro a través de las redes sociales.

Esta temporada la audiencia podrá ser parte de la experiencia de “Super Chef Celebrities”. Los interesados podrán enviar la receta de sus platos favoritos a www.wapa.tv/sazon100xtreinti-pico. Si es la escogida, podrá asistir al estudio e, incluso, ser juez de la receta del día.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada
Super Chef CelebritiesWapa TVCocinaCatherine CastroReality Shows
