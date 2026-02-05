Se estrena el segundo grupo de “Super Chef Celebrities 5”
La presentadora Catherine Castro, de igual forma, asumió la conducción del programa en sustitución de Luis Ponce
5 de febrero de 2026 - 9:24 PM
5 de febrero de 2026 - 9:24 PM
El aroma a especias y la tensión palpable en el aire solo pueden significar una cosa: los fogones de “Super Chef Celebrities” se han encendido nuevamente en Wapa Televisión. Esta noche, se estrenó el segundo grupo de la quinta temporada.
En esta ocasión, las celebridades que se enfrentaron en la “Super Cocina” fueron la actriz Linnette Torres; el creador de contenido Humberto Ríos, la boxeadora profesional Kiria Tapia; la creadora de contenido, Mela Pabón; el exbaloncelista y comentarista deportivo Alí Berdiel y el músico Gerardo Rivas.
Ellos no fueron los únicos que se estrenaron en la competencia culinaria nacional. La comunicadora Catherine Castro, quien ya fungió como participante, debutó como presentadora del “show”.
“Te amo, Luis Ponce. No sabes lo nerviosa que estoy, porque tus zapatos nadie los cubre, pero me siento bendecida y honrada de que hayas pensado en mí para sustituirte mientras la rompes con tu gira de ‘stand up’. No me lo puedo creer, voy a sonar el calderóng’”, expresó Castro a través de las redes sociales.
Esta temporada la audiencia podrá ser parte de la experiencia de “Super Chef Celebrities”. Los interesados podrán enviar la receta de sus platos favoritos a www.wapa.tv/sazon100xtreinti-pico. Si es la escogida, podrá asistir al estudio e, incluso, ser juez de la receta del día.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: