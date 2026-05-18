¿Laura Alemán o Erik “Chicho” Rodríguez?: la “Super Cocina” de Wapa Televisión coronará otro ganador

Wapa Televisión se prepara para ponerle punto final a una de las ediciones más competitivas y comentadas de su exitoso “reality show” culinario con la transmisión de la gran final de “Super Chef Celebrities 5″.

El desenlace de esta temporada será protagonizado por la actriz Laura Alemán y el actor Erik “Chicho” Rodríguez, quienes aseguraron sus puestos en la recta final tras vencer en una reñida “noche de fogón” a la creadora de contenido Mela Pabón.

Evaluados por el estricto panel de jueces compuesto por la chef Giovanna Huyke, el chef Enrique Piñeiro y el chef Héctor Rosa, ambos finalistas tendrán que confeccionar un menú de alta dificultad técnica que pondrá a prueba todo lo aprendido a lo largo de 15 semanas de intensa competencia.

Llegar a esta instancia requirió mucho más que suerte; exigió dominar la presión de la temida “vara”, sobrevivir a desempates milimétricos y superar retos que nadie vio venir. Con el duelo de esta noche, asimismo, queda evidencia que el verdadero fenómeno detrás de un formato como “Super Chef Celebrities” no radica en ver a famosos mientras preparan recetas de alta cocina, sino en presenciar el milagroso proceso de transformación de quienes apenas sabían picar un vegetal correctamente.

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“Mano, yo lo que siento es un privilegio estar en la cocina con este durango”, dijo Alemán sobre su contrincante. Rodríguez, por su parte, comentó que conoce a la intérprete desde hace 20 años.

“Es increíble que la vida nos ponga aquí a cocinar y después nos ponga en la final. Es un provilegio y algo bien bonito que, igual, gane quien gane, ya ganamos”, expresó el productor.

La quinta edición, por otra parte, presentó nuevas reglas y elementos de juego que cambiaron el rumbo de la competencia. Los participantes no solo se enfrentaron a exigentes retos culinarios, sino también a nuevas puestas donde pudieron jugarlo todo para salvarse.

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Entre las novedades se destacaron la “espátula roja” y “el guayo”, beneficios estratégicos que marcaron la diferencia entre continuar o abandonar la cocina.

Cuándo y dónde ver

La gran final de la quinta temporada de Super Chef Celebrities se transmite este lunes a las 7:00 p.m. por Wapa TV y sus plataformas digitales.