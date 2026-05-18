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Dúo argentino acusa a Shakira y Anitta de plagio por “Choka Choka”

El tema fue estrenado en vivo cuando la colombiana protagonizó el concierto más grande de su carrera en la playa de Copacabana en Río de Janeiro

18 de mayo de 2026 - 9:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shakira y Anitta. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El dúo musical argentino Sarao, conformado por las artistas Tushka y Rebebe, denunció un presunto plagio en “Choka Choka”, la colaboración de Shakira y Anitta.

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El tema, correspondiente al álbum “EQUILIBRIVM” de la cantante brasileña, incluye similitudes, tanto en la letra como en la melodía, con la composición del dueto femenino.

“Choca, choca cuerpo con cuerpo, boca con boca. Choca, choca cuerpo con cuerpo, boca con boca”, dicen Anitta y Shakira en el coro de la canción.

Mientras que Sarao canta: “Boca mi boca con poca ropa y me choca. Loca se posa sobre mi copa y me moja”.

El grupo reconoció que, aunque su creación está registrada, no tienen respaldo legal para actuar contra las estrellas pop.

“Son muy parecidas. Nosotras al principio como: no hay chance de que Anitta y Shakira escuchen nuestro tema y se hayan inspirado o nos hayan copiado. Tiene que ser una casualidad. Shakira ni nos conoce. Después le mostramos esto a nuestros seguidores y muchos coinciden en que pueden haber sido sus productores”, mencionaron.

“Capaz Shakira y Anitta ni saben que nos están copiando, porque además hasta la paleta de colores es igual. La única diferencia que hay, vamos a decir la verdad, es pues bueno... nuestro trabajo tiene su calidad”, comentaron.

Cabe destacar que Anitta y Shakira estrenaron la canción en vivo el 2 de mayo de 2026, cuando la colombiana protagonizó el concierto más grande de su carrera en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, donde reunió a más de dos millones de personas.

Tags
ShakiraAnittaPlagioDemanda
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Listín Diario / GDA
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