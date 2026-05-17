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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cinco canciones inolvidables en voz de Sammy Marrero

El cantante estableció una larga carrera musical en la salsa

17 de mayo de 2026 - 3:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La controversia por los derechos de autor contra el excantante principal de la orquesta, Sammy Marrero, continúa. (GFR Media)
Sammy Marrero estuvo 44 años como vocalista de la Orquesta La Selecta de Raphy Leavitt. (GFR Media)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El veterano cantante Sammy Marrero será recordado como una de las voces emblemáticas del pentagrama musical salsero.

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El fenecido cantante que falleció hoy, domingo, a sus 84 años fue por más cuatro décadas la voz principal de la Orquesta La Selecta de Raphy Leavitt, sumando grandes éxitos a la música latina. Junto al fenecido director y compositor Leavitt interpretó cientos de canciones que han sido cantadas por los miles de aficionados de la salsa en el mundo.

A continuación te repasamos cuatro de los éxitos de La Selecta en voz de Marrero y otro tema del fenecido cantante como solista.

“Jíbaro soy”

“Payaso”

“La cuna blanca”

“El buen pastor”

“Si me caigo me levanto”

Mira la fotogalería

El cantante falleció el domingo 17 de mayo de 2026, informó su familia. El cantante nació en el municipio de Coamo. Sammy Marrero deja un gran legado en la historia de la salsa con su gran voz y talento.
1 / 15 | Puerto Rico despide a Sammy Marrero, voz de “Jíbaro soy” y “Payaso”. El cantante falleció el domingo 17 de mayo de 2026, informó su familia. - Ramón “Tonito” Zayas
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Sammy MarreroRaphy LeavittMúsicaSalsa
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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