Cinco canciones inolvidables en voz de Sammy Marrero
El cantante estableció una larga carrera musical en la salsa
17 de mayo de 2026 - 3:08 PM
17 de mayo de 2026 - 3:08 PM
El veterano cantante Sammy Marrero será recordado como una de las voces emblemáticas del pentagrama musical salsero.
El fenecido cantante que falleció hoy, domingo, a sus 84 años fue por más cuatro décadas la voz principal de la Orquesta La Selecta de Raphy Leavitt, sumando grandes éxitos a la música latina. Junto al fenecido director y compositor Leavitt interpretó cientos de canciones que han sido cantadas por los miles de aficionados de la salsa en el mundo.
A continuación te repasamos cuatro de los éxitos de La Selecta en voz de Marrero y otro tema del fenecido cantante como solista.
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