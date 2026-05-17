Cinco canciones inolvidables en voz de Sammy Marrero

El fenecido cantante que falleció hoy, domingo, a sus 84 años fue por más cuatro décadas la voz principal de la Orquesta La Selecta de Raphy Leavitt, sumando grandes éxitos a la música latina. Junto al fenecido director y compositor Leavitt interpretó cientos de canciones que han sido cantadas por los miles de aficionados de la salsa en el mundo.