Muere el cantante Sammy Marrero, quien fue el cantante principal de La Selecta

El cantante puertorriqueño Sammy Marrero, falleció hoy, domingo, a sus 84 años, según confirmó su hija Jennissa Marrero Morales a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida”, destacó la hija, de quien fue la voz por más de 40 años de la Orquesta La Selecta de Raphy Leavitt.

“Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi”, añadió Marrero Morales.

PUBLICIDAD

La hija del fenecido cantante y la familia no han informado la causa de muerte de Marrero, que en el últimos meses estuvo delicado de salud.

Marrero estuvo desde la década de 1970 hasta el 2015 en la Orquesta La Selecta y tras la muerte de Leavitt, ese mismo año salió de la agrupación para emprender su carrera en solitario. Su voz le dio vida a los populares temas de la orquesta “Payaso”, “La Cuna Blanca” y “Jíbaro Soy”, entre muchos otros.

En octubre de 2016 hizo su debut como solista con el tema “Si me caigo me levanto”, una letra de esperanza, superación y motivación que sirvió luego para enfrentar un proceso judicial que albergó por años con la familia de Leavitt.

La familia de Leavitt entabló una demanda por derechos de autor que incluyó a los integrantes de la orquesta de Sammy Marrero en el Tribunal Federal de Puerto Rico. El pleito legal llegó a su fin en el 2021, tras haber llegado a un acuerdo -en un proceso judicial que duró más de cinco años- para pagar $50 mil a la sucesión Raphy Leavitt. Marrero completó la cantidad estipulada.