Bulgaria gana por primera vez Eurovisión en una edición marcada por el boicot

Viena - Bulgaria dio este sábado la sorpresa al ganar por primera vez el Festival de Eurovisión con ‘Bangaranga’, una festiva canción interpretada por Dara y con la que el país balcánico regresaba a un certamen en el que llevaba tres años ausente por problemas económicos, en una edición marcada por la polémica presencia de Israel, que fue segunda.

El voto del público confirmó el veredicto que los jurados profesionales habían emitido (204 puntos), colocando a Dara en primera posición con una puntuación total de 516.

Israel, por contra, vio como el octavo puesto inicial (123 puntos) se convirtió en una segunda posición con 343 puntos, gracias al masivo apoyo del voto del público, similar a lo que sucedió el año pasado cuando también acabó siendo segunda.

Tercera, contra todo pronóstico, fue la rumana Alexandra Capitanescu y su canción de rock ‘Choke Me’, con 296 puntos.

Dara, la ganadora, aseguró en sus primeras declaraciones en rueda de prensa tras su victoria que está “agradecida” por lo vivido en Viena y que es un “sueño” haber ganado el Festival de Eurovisión.

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Minutos antes de anunciarse el resultado había explicado que el título de su canción, ‘Bangaranga’ “significa el momento en que decides vivir tu amor y no tu miedo”.

Ausencia de países

La 70 edición de Eurovisión, celebrada en Viena, estuvo marcada por la presencia de Israel y la ausencia en protesta de España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia.

Estos países argumentaron su boicot en los ataques militares de Israel contra Gaza, incluyendo la población civil, que dejaron más de 72,000 muertos entre 2023 y 2025, en respuesta a los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023.

También fue polémico el sistema de votación, después de que el diario The New York Times publicara una investigación que apunta a que una campaña del Gobierno israelí y el sistema que permitía a cada televidente votar hasta 20 veces inclinaron el resultado de forma que la cantante israelí, Yuval Raphael, arrasara en 2025 en el televoto.

En esta edición se permitió solo diez votos por cada televidente.

En lo puramente artístico, Dara es con 27 años una de las artistas pop más reconocidas de Bulgaria, y ha marcado la pauta de ese género de su país en los últimos años con su voz única, su imponente presencia escénica y su audaz fusión de géneros.

Se hizo famosa en 2015 al participar en el concurso de talentos ‘X Factor’, y desde ahí afianzó su popularidad como ‘coach’ en el programa ‘La voz de Bulgaria’ y como concursante en el programa de baile ‘Dancing Stars’.

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Con todo, las casas de apuestas no tenían a Bulgaria en el ránking de favoritos, que lideraban Finlandia, que finalmente quedó sexto, y Australia, cuarto.

Homenaje al folclore búlgaro

De hecho, la propia Dara resumió que el sentido de su canción es que sentirse en armonía con uno mismo es la clave para “ser lo que quieras ser y de que todo es posible”.

Su actuación fue también un homenaje a los ‘kukeri’, unos personajes del folclore búlgaro que recorren las calles haciendo sonar campanas para espantar a los malos espíritus.

El israelí Noam Bettan quedó segundo con ‘Michelle’, una historia sobre crecimiento y madurez emocional, que interpretó francés, inglés y hebreo, en referencia a las culturas y tradiciones que conforman la identidad del artista.

“Vine sin ninguna expectativa, para vivir cada día, sin pensar en lo que traería el mañana ni en los resultados, y simplemente disfrutamos del momento. Y puedo decir que lo disfruté muchísimo, al 100 %, de principio a fin”, declaró Bettan ante la prensa tras el certamen.

División en la UER

La presencia de Israel en esta edición de Eurovisión en Viena ha generado polémica y división en la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el certamen con el lema ‘Unidos por la Música’.

La UER ha argumentado que la política no tiene cabida en Eurovisión y ha insistido en que el caso de Israel es diferente a la expulsión de Rusia por la invasión de Ucrania en 2022.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había defendido en víspera del certamen la ausencia de Radiotelevisión española (RTVE) como “coherente y necesaria” para “plantarse ante la injusticia”, además de pedir aplicar los mismos criterios que llevaron a la exclusión de Rusia.

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En Viena, hubo varias marchas y concentraciones de protesta contra la participación de Israel y en favor de Palestina bajo el lema ‘Ningún escenario para el Genocidio’, si bien solo atrajeron cientos de personas, lejos de los 20,000 esperados por los convocantes.