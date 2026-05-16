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Se casa la creadora de contenido Gabriela Quiñones

Para lo que promete ser una velada inolvidable, la novia lució un diseño de la casa de moda nupcial puetorriqueña D’Royal Bride

16 de mayo de 2026 - 7:46 PM

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La historia de amor de la pareja comenzó hace ocho años. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Después de compartir por años sus rutinas, su faceta como madre y sus grandes logros profesionales, la creadora de contenido Gabriela Quiñones acaba de iniciar el capítulo más importante de su vida personal: el matrimonio. Tras celebrar ocho años de una historia de amor junto al dentista generalista Ricardo Bravo, construida desde la autenticidad, la influencer puertorriqueña dio el gran paso hacia el altar esta tarde.

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De esta manera, la ganadora de la segunda temporada de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión, transformó la complicidad que comparte con sus seguidores en una celebración íntima, pero profundamente esperada por su comunidad digital.

En medio de un gran año profesional, Quiñones ha llevado a sus miles de seguidores detrás de escena en los preparativos del evento que contó con la coordinación de Events Viviane Fortuño. Para lo que promete ser una velada inolvidable, la novia lució un diseño de la casa de moda nupcial puetorriqueña D’Royal Bride.

“No encuentro las palabras para expresar lo especial que fue este día. Todas soñamos con ese gran amor pero mis sueños ni se acercan a lo que me llegó. Una persona que ha traído tanta paz, tanta felicidad, tanto amor, tanta luz a mi vida, la de mi hijo y todas las personas que nos rodean. Gracias por hacer esto tan especial, te amo infinitamente”, expresó Quiñones sobre el día de su compromiso.

La historia de amor de la pareja, según han compartido, comenzó un 8 de abril de 2018. Desde entonces, la creadora de contenido se ha mostrado feliz y satisfecha con el noviazgo que hoy se selló con una promesa eterna.

Conocida por no esconder los matices de la vida real tras los filtros de las redes sociales, la empresaria digital se vistió de novia para celebrar un compromiso que maduró a la par con su carrera.

Gabriela Quiñones fue la ganadora de la segunda temporada del reality show de Wapa Televisión.Gabriela Quiñones llegó a la final junto a la actriz Alfonsina Molinari.La influencer y creadora de contenido estuvo acompañada de familiares, incluyendo a su hijo Lucas.
1 / 7 | Gabriela Quiñones se llevó los $40,000 de "Super Chef Celebrities". Gabriela Quiñones fue la ganadora de la segunda temporada del reality show de Wapa Televisión. - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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