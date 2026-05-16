Se casa la creadora de contenido Gabriela Quiñones

Después de compartir por años sus rutinas, su faceta como madre y sus grandes logros profesionales, la creadora de contenido Gabriela Quiñones acaba de iniciar el capítulo más importante de su vida personal: el matrimonio. Tras celebrar ocho años de una historia de amor junto al dentista generalista Ricardo Bravo, construida desde la autenticidad, la influencer puertorriqueña dio el gran paso hacia el altar esta tarde.

De esta manera, la ganadora de la segunda temporada de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión, transformó la complicidad que comparte con sus seguidores en una celebración íntima, pero profundamente esperada por su comunidad digital.

En medio de un gran año profesional, Quiñones ha llevado a sus miles de seguidores detrás de escena en los preparativos del evento que contó con la coordinación de Events Viviane Fortuño. Para lo que promete ser una velada inolvidable, la novia lució un diseño de la casa de moda nupcial puetorriqueña D’Royal Bride.

“No encuentro las palabras para expresar lo especial que fue este día. Todas soñamos con ese gran amor pero mis sueños ni se acercan a lo que me llegó. Una persona que ha traído tanta paz, tanta felicidad, tanto amor, tanta luz a mi vida, la de mi hijo y todas las personas que nos rodean. Gracias por hacer esto tan especial, te amo infinitamente”, expresó Quiñones sobre el día de su compromiso.

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La historia de amor de la pareja, según han compartido, comenzó un 8 de abril de 2018. Desde entonces, la creadora de contenido se ha mostrado feliz y satisfecha con el noviazgo que hoy se selló con una promesa eterna.

Conocida por no esconder los matices de la vida real tras los filtros de las redes sociales, la empresaria digital se vistió de novia para celebrar un compromiso que maduró a la par con su carrera.