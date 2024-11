Gabriela Quiñones comparte los ingredientes para el éxito en “Super Chef Celebrities”

Para la creadora de contenido Gabriela Quiñones haberse alzado la noche del lunes como la ganadora absoluta de la segunda temporada de “Super Chef Celebrities” es una realidad que todavía se encuentra asimilando y que decretó será “el comienzo de una travesía”.

“Creo que es la primera vez que yo gano algo así de grande en mi vida”, comentó la joven en entrevista con El Nuevo Día. “Eso de competir en algo para ganar un premio pues nunca lo había vivido. Eso sí, siempre he tenido mucha disciplina para trabajar, lo hago desde muy joven y me siento bien agradecida y bien orgullosa de mí”.

La prueba final en los ardientes fogones del “reality show” donde enfrentó su sazón al de la primera finalista, la actriz Alfonsina Molinari, lo fue una cena de tres cursos: ensalada fresca de chayote con cebolla y cilantro, filete de res envuelto con jamón serrano, gnocci de yautía con tocino y salsa cremosa de cilantro, y majado de calabaza y batata mameya. Para el postre, ambas confeccionaron piña flameada con ron, tuile de coco y crema batida con especias.

A pesar de la compleja tarea, Quiñones recibió una importante visita en el estudio de Wapa TV y que, según destacó, fue el ingrediente clave para logar alzarse con el premio de $40,0000: la presencia de su familia.

“La experiencia fue bien gratificante, verlos ahí y tenerlos conmigo y que sintiera ese orgullo”, agrego emocionada. “Mi mamá es una que yo siempre he admirado en la cocina porque concina bien rápido y es bien organizada… y yo carecía de eso. Ella siempre me decía que debía trabajar en eso y hacerlo me ayudó un montón en el programa. Creo que ellos me dieron esa motivación y fortaleza para dar aún más mi máximo”.

Durante el transcurso de la competencia de cocina local, Quiñones demostró su compromiso, disciplina y dedicación receta tras receta, lo que la llevó a las puertas de la gran final. Sin embargo, como todo en la vida, hubo situaciones que fueron más difíciles que otras, pero logró salir triunfante y con el Pilón de Oro en mano.

“La parte de manejo de emociones… wow, para mí eso fue un reto bien grande. Yo era una que, si no me salía algo, me frustraba mucho. Uno no puede hacer eso en la cocina y eso lo aprendí durante la competencia. Además del sentido de urgencia, el trabajar muchas cosas a la vez, fue difícil al principio”, recordó.

“Lo más fácil fue el seguir al pie de la letra las recetas. Los jueces nos explicaban el procedimiento, pero todo depende también de cómo tomábamos las notas. Aunque confieso hubo unos días que me puse a inventar y trataba de añadir cosas que no iban, pero rápidamente aprendí que eso no me iba llevar a ninguna parte y que me quedara con las recetas como se supone que sean”, enfatizó Quiñones.

Ahora, tras convertirse en la nueva “Super Chef Celebrities” tiene una libreta llena de planes e ilusiones que espera la lleven a su lugar favorito: la cocina. “A mí me gusta mucho la cocina, siempre me ha gustado, pero sinceramente no sabía mucho. Pude dominar hacer un bizcocho de chocolate, lo hice muchas veces porque me encanta. (Había hecho) galletas o unos buenos pancakes, pero jamás ni nunca comparado con todas las cosas que tuve que enfrentar en el programa”, aseguró. “Estando en ‘Super Chef Celebrities’ me di cuenta que lo que yo quiero hacer de ahora en el futuro en mi carrera como creadora de contenido tiene que ver con la cocina, porque me apasiona. Esto será el comienzo de muchas cositas bien buenas”.

Alfonsina Molinari junto a la ganadora Gabriela Quiñones. (Suministrada)

Al finalizar el episodio de la final, la producción anunció el estreno de “Super Chef Celebrities: Fogón Edition” y que se transmitirá a partir del próximo lunes, 2 de diciembre. Este especial será con talento de Wapa Media y el ganador recibirá un pase directo para la próxima temporada, así como $10,000 para una fundación benéfica.

Siendo la mejor en la cocina de esta segunda temporada, Quiñones compartió unos “tips” o consejos para los participantes de la próxima edición: “Les tengo que recomendar que escuchen a los jueces, tomen buenas notas y busquen qué les puede funcionar en cuanto a la organización… eso es clave. Ellos son chefs de primera y les encanta enseñar y comer rico. Esos son mis consejos”.