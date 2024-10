“Achicharrao”, pero feliz: así se despidió Kedward Avilés de “Super Chef Celebrities”

“Es una sensación extraña porque yo no siento que perdí, yo me siento ganador”, expresó el artista en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

En cuanto a su paso por los candentes fogones, el cantante recuerda con mucho cariño cuando confeccionó una pástela marroquí y mahalabia con mermelada de fresa. “Aunque me encantaron todas porque nunca antes las había hecho, la pástela marroquí fue mi favorita porque me encanta la comida mediterránea. La quiero hacer ahora en las Navidades para mi familia”.

Y en la cocina, como en la vida, todo se basa en aprender y su paso por este “show” no fue la excepción, por lo que con mucha alegría indicó que se lleva “amigos para toda la vida” . “El haber estado ahí y compartir backstage consejos de vida, eso jamás pensé que iba a pasar. Poder tener esa amistad con ellos, son un grupo muy bueno, humilde y muy enérgico y creo que me llegó eso, esa relación de nuevas amistades”.

Por esa misma línea, indicó que sus días en el supermercado ya no son los mismos, pues la acogida de los televidentes ha sido tanta, que hasta lo detienen en los pasillos para darles consejos de cocina. “Mi vida ha cambiado por completo, ahora yo voy al súper y una comprita que antes me tomaba 20 minutos, ahora son dos horas porque la gente me para saludar y darme consejos. Me llevo un cariño y amor de la gente que jamás pensé que iba a recibir”.