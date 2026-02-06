Gabriela Quiñones revela que sufrió un aborto prematuro: “Es un sentimiento muy extraño”

La creadora de contenido y ganadora de la segunda temporada de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión, Gabriela Quiñones, atraviesa hoy un momento difícil. Tras conquistar al público con su talento culinario y su autenticidad como influencer, la joven reveló esta tarde que sufrió un aborto prematuro.

A través de sus redes sociales, donde cuenta con una comunidad de miles de seguidores, la influencer se sinceró sobre cómo han sido sus días después de recibir la desafortunada noticia.

“Quedé embarazada justo a tiempo para Navidad. Nos tomó por sorpresa, pero la idea de ser mamá por segunda vez me llenó de emoción y, a la vez, de miedo”, comenzó Quiñones. “Quería esperar hasta mi cita de las ocho semanas para contarle a Lucas que iba a ser hermano mayor. Algo me decía que esperara, y eso hice, pero nunca pensé que recibiría la noticia de que no había ningún bebé creciendo en mi vientre”, agregó.

La influencer de 32 años explicó que se repitió “una y otra vez” que la pérdida del embarazo en el primer trimestre es común. “Pero la cuestión es que nunca piensas que te va a pasar, y nada te prepara para ello. Nunca oímos un latido ni supimos el sexo, ¡pero vaya! Estábamos tan felices de ser padres. Lo planeamos, lo esperábamos, lo deseábamos con todas nuestras fuerzas. Es un sentimiento muy extraño cuando lloras la pérdida de alguien a quien nunca has conocido", exteriorizó.

En la publicación Quiñones incluyó algunas fotografías y videos que sirvieron de resumen desde el momento que se enteró que estaba embarazada hasta que recibió la consolación de amigos y familiares por su pérdida.

“Qué lindo fue la ilusión, que diferente esta segunda vez y que mucho dolió el dejarlo ir. En los pasados días he hablado con varias mujeres que pasaron por una pérdida como la mía y la mayoría de ellas pasan su duelo en silencio. Quería compartir esto para quitarme un poco de peso de encima y ofrecer compañía para aquellas que han pasado una pérdida así. Te abrazo, quiero que sepas que todo lo que sientes es válido. Demasiadas pasan por esto, 1 de cada 4 para ser más específica. Qué duro es y qué valiente eres por seguir y, como decimos, “bregar”. Esta vez no fue, pero escogí tener fe de que todo pasa por algo", abundó.

La amante de la moda y la belleza, asimismo, agradeció a quienes no la dejaron sola en este momento adverso. Según mencionó, fueron muchos los que le mostraron su apoyo.

“Empezando con la persona con la que pasaré el resto de mi vida. Si estaba enamorada de ti antes, ahora no quiero vivir esta vida sin ti. Gracias por no soltarme la mano durante esto. Mi mamá, que me ha cuidado tanto, mi hermana que siempre está hasta en la distancia, mi papá y mis amigas que han sido mi rayito de luz”, concluyó.